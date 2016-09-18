Часовое перемирие

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение между администраторами интернет-магазина bestwatch.ru и несколькими производителями часов, входящими в Swatch Group. Это следует из текста постановления суда, опубликованного в картотеке арбитражных дел. По условиям соглашения петербургские ООО «Константа» и ООО «Аквамарин» обязуются не использовать на сайте товарные знаки часов Longines, Rado, Certina, а также обозначения, сходные с ними до степени смешения. Их не должны использовать и аффилированные лица петербургских компаний, если такое разрешение им не дадут сами правообладатели – «Радо Уорен АГ», «Лонжин вотч Ко», «Франсийон Лтд», «Сертина АГ» (все входят в Swatch Group).

Кроме того, «Константа» и «Аквамарин» должны выплатить компаниям Swatch Group 15 млн руб., из них 10 млн – в течение пяти рабочих дней с момента утверждения судом мирового соглашения.

До тех пор пока петербургские фирмы не выплатят компенсацию, доменное имя bestwatch.ru будет находиться в залоге у структур швейцарской группы в качестве обеспечения их обязательств, сказано в постановлении суда. Также они не смогут до перевода первого транша передавать кому-либо право администрирования доменного имени или менять регистратора домена. Взамен входящие в Swatch Group компании отказываются от всех исковых претензий к «Константе» и «Аквамарину».

В начале 2015 г. в ходе разбирательства этого дела суд впервые в России запретил использовать товарный знак во время процесса, т. е. фактически запретил магазину bestwatch.ru на время суда продавать товары (часы), называющиеся «Радо», «Лонжин», Longines, Rado, Certina.

«Это был один из самых длительных интернет-споров в России – судебные процессы начались еще в 2011 г.», – говорит человек, близкий к одной из сторон процесса. Он затронул много прецедентных для российской судебной практики вопросов, в том числе обеспечительные меры в форме запрета использования в интернете товарных знаков на период спора, а также требование о прекращении права администрирования домена в качестве средства, используемого для нарушения исключительных прав, рассказывает собеседник «Ведомостей». По его словам, 15 млн руб. – достаточно крупная компенсация для российской судебной практики.

Партнер юридической фирмы Noerr Виктор Гербутов, представлявший в суде Swatch Group, от комментариев отказался. Связаться с представителями «Константы» и «Аквамарина» не удалось.