Российские моторы для Renault

Автомобили Renault могут получить двигатели, разработанные «АвтоВАЗом». Но до реальных поставок еще далеко – партнеры пока изучают саму возможность

«Сейчас совместно с альянсом мы работаем над проектом, где, возможно, будут использоваться наши вазовские двигатели на автомобилях Renault», – приводит портал kolesa.ru слова исполнительного вице-президента по инжинирингу «АвтоВАЗа» Харальда Грюбеля. Портал ссылается на корпоративное издание компании. Представитель Renault отказался это комментировать. Представитель «АвтоВАЗа» лишь отметил, что «это вольно трактуемая цитата Харальда». По его словам, топ-менеджер говорил о технологическом сотрудничестве «АвтоВАЗа» с альянсом. В том числе и о том, что «помимо доступа к технологиям Renault альянс тесно сотрудничает с российскими инженерами, которых высоко ценит, и в будущем может рассмотреть совместные проекты».

Источник, близкий к Renault, говорит, что проработанного проекта по использованию вазовских моторов в машинах Renault пока нет. Но, в принципе, это интересно с точки зрения расширения технологического партнерства и более эффективного использования существующих мощностей, отмечает он.

Один из двигателей, которым оснащается весь модельный ряд выпускаемых в России автомобилей Renault (Duster, Kaptur, Logan, Sandero, Sandero Stepway), – это новый бензиновый двигатель 1,6 л мощностью 113 л. с., который разработан альянсом Renault-Nissan и производится на мощностях «АвтоВАЗа» в Тольятти, говорит представитель Renault. «Мы не сообщаем, какая часть выпускаемых в России автомобилей Renault оснащается мотором 1,6 л, так как это конкурентная информация», – добавляет он.

Больше 1,8 л не наливать «АвтоВАЗ» производит 1,6 литровые двигатели (8- и 16-клапанные) мощностью от 87 до 136 л. с., 1,7-литровые 8-клапанные моторы мощностью 83 л. с. и новые, 1,8 литровые 16-клапанные двигатели мощностью 122 л. с. Сейчас предприятие разрабатывает турбированный мотор 1,4 л, а по контракту с СП «Джи эм – «АвтоВАЗ» – модификацию двигателя 1,8 л для Chevrolet Niva. Среди перспективных разработок – двухтопливная система (газ и сжатый природный газ) для Lada Vesta.

У выпускаемых в России автомобилей Renault общая платформа – B0. У «АвтоВАЗа» уже есть опыт использования своих моторов на автомобилях с такой платформой: в этом году у Lada Largus появился 8-клапанный двигатель 87 л. с. вместо импортного мотора мощностью 84 л. с., а у Lada Xray – новый вазовский 16-клапанный двигатель 1,8 л (122 л. с.). Впрочем, единство платформы еще не означает, что мотор можно адаптировать к любой модели – могут не позволить технические особенности, говорит дилер французского автоконцерна. Но теоретически новый вазовский 1,8-литровый мотор, например, мог бы заменить или дополнить 1,6-литровый двигатель Renault, отмечает он.

Представитель Nissan (партнер Renault по альянсу) говорит, что возможность поставок вазовских моторов для автомобилей марки Nissan не рассматривается. Обе модели Datsun, выпускаемые в России на мощностях «АвтоВАЗа», – on-Do и mi-Do (разработаны на платформе Lada Kalina/Granta) на 100% оснащаются 8-клапанным вазовским мотором мощностью 87 л. с. «В ближайшем будущем рассматривается оснащение автомобилей Datsun также 16-клапанными моторами», – добавил представитель Nissan.

Интерес Renault к вазовским мотором понятен, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов, в условиях сократившегося рынка и слабого рубля ключевые вопросы для автопроизводителей – это снижение себестоимости и удержание цен. Особенно это актуально для автомобилей бюджетного сегмента, на котором специализируется французская марка, замечает он. Моторы потребуют адаптации к конкретным моделям, но эти затраты перекроет экономия, которую концерн будет получать впоследствии, говорит эксперт.

Плюс, закупая моторы у «АвтоВАЗа», Renault окажет дополнительную поддержку российскому предприятию, испытывающему сейчас большие финансовые проблемы, продолжает Беспалов. В декабре начнется рекапитализация «АвтоВАЗа», в которой будет участвовать и Renault – она готова потратить до 25 млрд руб. на покупку дополнительных акций, а также конвертировать в акции часть долга «АвтоВАЗа» перед ней, что в итоге обеспечит ей косвенный контроль над компанией.