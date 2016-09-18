«36,6» порадует акционеров

«Аптечная сеть 36,6» может впервые начать выплачивать дивиденды акционерам, следует из материалов компании: совет директоров утвердил дивидендную политику 15 сентября 2016 г., на выплату дивидендов будет направляться до 25% от чистой прибыли по РСБУ.

Компания действительно никогда раньше не выплачивала дивиденды, но утверждение политики еще не значит, что «Аптечная сеть 36,6» будет их платить, говорит представитель компании, этот вопрос будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров, его еще не проводили. Утверждение дивидендной политики предусмотрено планом оптимизации корпоративного управления, кроме того, это было требование ММВБ, продолжает он. Объяснить, почему дивиденды рассчитываются именно исходя из прибыли по РСБУ, он тоже не смог.

Чистый убыток «Аптечной сети 36,6» в 2015 г. по РСБУ составил 3,1 млрд руб.

После утверждения дивидендной политики 16 сентября цена бумаги «Аптечной сети 36,6» на Московской бирже выросла на 1,46% до 11,12 руб. на момент закрытия торгов (см. график).

Крупнейшие акционеры «Аптечной сети 36,6» – Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, вместе они владеют 60,58% компании через кипрскую Palesora Limited. Еще 5,12% – у кипрской Confeyia Limited, через которую долей в «Аптечной сети 36,6» владеют основатели другой крупной аптечной компании – А5 Group (аптечные сети А5 и «Норма») Роман Буздалин и Сергей Солодов. Их пакеты в А5 Group уже выкупила структура владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева.

Связаться с Кинцурашвили и Саганелидзе не удалось.

«Аптечная сеть 36,6» находится в процессе слияния с А5, для сделки 19 сентября 2016 г. «Аптечная сеть 36,6» разместит 1,5 млрд акций по открытой подписке, следует из материалов компании. Цена размещения определена в 12 руб. за акцию, а по преимущественному праву – 10,8 руб.

62,94% A5 Group контролирует Авдеев через ООО «Концерн «Россиум», еще 31,25% – у инвестфонда Baring Vostok. Авдеев может получить до 38,3% в «Аптечной сети 36,6» в обмен на акции А5 Group, 100% которой совет директоров «36,6» оценил в 12,3 млрд руб. ООО «Концерн «Россиум» уже не контролирует А5, следует из материалов компании, размещенных 16 сентября. «Аптечная сеть 36,6» в ходе сделки получит и долю Baring Vostok, и консолидирует 100% А5 Group, говорит представитель «36,6». По словам представителя Baring Vostok, после объединения сетей фонд останется миноритарным инвестором объединенной компании. Какая именно доля останется у фонда, он не сказал. Связаться с Авдеевым не удалось.

Общая доля рынка «Аптечной сети 36,6» вместе с А5 составит почти 6% по России и около 18% по Московскому региону. Федеральная антимонопольная служба уже разрешила сделку, но выдала предписание обеспечить конкуренцию в некоторых населенных пунктах Московской области. При объединении аптеки под брендом А5 станут «36,6», а дискаунтер под брендом «Норма» – «Горздравом». На начало 2016 г. «Аптечная сеть 36,6» управляла 963 торговыми точками в России, компания планирует открыть еще 3000 в течение ближайших двух лет, рассказывал «Ведомостям» совладелец сети Темур Шакая.

В апреле 2016 г. «Аптечная сеть 36,6» объявила, что американский гигант аптечного рынка Walgreens Boots Alliance вошел в состав ее акционеров. В обмен на свой дистрибуторский бизнес в России Walgreens получила 15% акций «Аптечной сети 36,6». Долю в компании Walgreens оценила в 2,414 млрд руб., говорится в неаудированном отчете «36,6» за первую половину 2016 г. Наличие Walgreens в составе акционеров никак не влияло на решение совета директоров о дивидендной политике, уверяет представитель «Аптечной сети 36,6». В течение пяти лет у Walgreens есть право консолидировать всю «36,6», заявлял главный исполнительный директор американского ритейлера Стефано Пессина и подтверждал человек, близкий к акционерам компании.