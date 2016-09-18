Норвежцы не дорожат Vimpelcom

Еще в октябре 2015 г. Telenor объявила, что готова избавиться от всего своего пакета в Vimpelcom Ltd.

Инвесторы оценили Vimpelcom в $6,1 млрд. Рыночная капитализация оператора и того меньше – $5,65 млрд, или почти втрое ниже, чем два года назад

Норвежская Telenor объявила стоимость 142,5 млн американских депозитарных акций (ADS) телекоммуникационного холдинга Vimpelcom Ltd. (8,1%), которые планирует продать до 21 сентября по $3,5 за ADS, это $498,75 млн за весь пакет. Капитал Vimpelcom поделен на 1,756 млрд акций, таким образом, вся компания оценена Telenor в $6,1 млрд. Помимо акций Telenor продаст конвертируемые облигации номиналом $200 000 на сумму в $1 млрд. Купон по этим облигациям – 0,25%, что ниже, чем предполагалось изначально (0,375–0,875%), выплачиваться доход по облигациям будет раз в полгода.

Исходя из стоимости размещения предложенные Telenor облигации могут быть конвертированы в 204,081 млн акций Vimpelcom, это 11,6% капитала. Премия при обмене составит 40%. Облигации будут выпущены также 21 сентября.

12 октября 2018 г. у Telenor появится право выкупить все оставшиеся у инвесторов облигации, если рыночная стоимость акций, приходящихся на одну облигацию, будет в течение любых 20 торговых дней из 30 дней подряд на 30% выше номинальной цены облигации.

Еще в октябре 2015 г. Telenor объявила, что готова избавиться от всего своего пакета в Vimpelcom Ltd. (33%, или 580 млн акций). Vimpelcom – «сложный актив», формирующий всего 8% стоимости Telenor, его капитализация постоянно снижается, а возможности контролировать его деятельность нет, объяснял норвежский оператор свое желание продать долю. Примерно за год до этого разразился большой скандал с участием Vimpelcom: расследования, предпринятые властями США и прокуратурой Нидерландов, показали, что его российская «дочка» «Вымпелком», а также МТС и шведско-финская TeliaSonera еще в середине 2000-х гг. заплатили высокопоставленным лицам в Узбекистане за право работать в этой стране. После этого у норвежских властей возникли вопросы и к Telenor: они заподозрили, что руководство этой госкомпании могло покрывать действия менеджмента «Вымпелкома». В феврале 2016 г., когда вина Vimpelcom была доказана, Telenor еще раз заявила, что будет продавать долю в компании, причем как можно скорее.

Втрое за два года На закрытии торгов в пятницу цена одной ADS Vimpelcom Ltd. составила $3,40; за торговый день цена упала на 6,34%. 21 сентября 2015 г. капитализация Vimpelcom была $8,73 млрд, а 17 сентября 2014 г. – $14,9 млрд.

С учетом размещаемых акций и возможной конвертации облигаций, а также с учетом доли андеррайтеров – они могут приобрести 1,2% – Telenor удастся избавиться от 20,9% из 33% принадлежащего ей пакета. Остальное компания, скорее всего, тоже предпочтет продать на бирже, предполагает аналитик «Уралсиба» Константин Белов.

Рыночная стоимость Vimpelcom сейчас $5,65 млрд (см. врез).

То, что за последние несколько лет капитализация Vimpelcom существенно снизилась, говорит аналитик Otkritie Capital Александр Венгранович, можно объяснить действием нескольких факторов: девальвацией, расследованием в Узбекистане, сокращением ликвидности, отменой дивидендов; кроме того, ухудшился прогноз для стран присутствия холдинга.

В отчете аналитиков «ВТБ капитала» сообщается, что во время размещения бумаги тоже подверглись серьезному давлению, но сам банк дает целевую цену ADS Vimpelcom на следующие 12 месяцев около $4,5. Новая дивидендная политика Vimpelcom может стать катализатором роста стоимости компании, объясняет «ВТБ капитал», кроме того, подтолкнуть рост может продажа сотовых вышек. Но по-прежнему неясным остается вопрос управления в России и статус Vimpelcom в индексах MSCI.

Представитель Telenor подтвердил намерение компании выйти из состава акционеров Vimpelcom, но как именно и когда будут проданы оставшиеся акции, не сообщил.