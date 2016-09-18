«Роснефть» могут продать в этом году

Приватизация пакета «Роснефти» (19,5%), скорее всего, состоится до конца 2016 г., а пакет «Башнефти» вряд ли будет продан в этом году, сообщил человек, близкий к Минфину. Ранее о возможности приватизировать пакет «Роснефти» до конца года говорил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что приватизация – «прерогатива правительства». Президент Владимир Путин говорил, что пакет может быть продан в этом году. ТАСС, Интерфакс

«Транснефть» возобновляет поставку дизеля на Украину

«Транснефть» 16 сентября во второй половине дня получила оформленную должным образом таможенную декларацию из Центральной энергетической таможни для транспортировки дизельного топлива в направлении Украины, сообщил советник президента, пресс-секретарь компании Игорь Демин. «На основании этого 17 сентября в 00.00 возобновляется перекачка в данном направлении», – уточнил он. Прокачка дизельного топлива на Украину была приостановлена неделю назад, из-за того что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России аннулировала заключения, выданные российским участникам внешнеэкономической деятельности на поставку нефтепродуктов на Украину. Интерфакс

Финпромбанк не провел платежи на 1,5 млрд руб.

Финпромбанк Мусы Бажаева в августе списал со счетов клиентов 1,46 млрд руб., но не провел их по корреспондентскому счету из-за отсутствия денег, следует из отчетности банка. Банк во вторник опубликовал сообщение о созыве собрания акционеров 14 октября, в повестке – ликвидация кредитной организации и направление в ЦБ ходатайства об аннулировании или отзыве у него лицензии. РИА Новости

«Газпром» с партнерами начал добычу в Боливии

Одно из крупнейших газоконденсатных месторождений в Боливии – Incahuasi введено в промышленную эксплуатацию, сообщила пресс-служба «Газпрома». Добыча газа на месторождении уже ведется и до конца года будет выведена на уровень 6,5 млн куб. м в сутки. Газ поставляется на внутренний рынок, а также будет экспортироваться в Аргентину и Бразилию. Извлекаемые запасы Incahuasi сейчас оцениваются в 70,8 млрд куб. м газа и 4,8 млн т газового конденсата. Месторождение разрабатывает консорциум в составе Total (50%, оператор проекта), «Газпрома», Tecpetrol (по 20%), YPFB (10%). Интерфакс