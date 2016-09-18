Получестные выборы

Выборы в Госдуму 2016 г. вопреки усилиям нового Центризбиркома не стали образцово честными: если верить партийцам и наблюдателям, нарушений было не меньше, чем пять лет назад

Судя по сообщениям партий и наблюдателей о нарушениях – вбросы, карусели, массовое голосование по открепительным удостоверениям, – выборы в Госдуму 2016 г. мало чем отличались от 2011 г. За одним исключением: партии, кандидаты и общественные организации почти не сообщали об удалении наблюдателей. По новым правилам списки наблюдателей нужно было передавать на участки за три дня до выборов, и всего, по данным Центризбиркома на 17 сентября, в списки была включена 301 000 наблюдателей. Это по крайней мере не меньше, чем в 2011 г. (266 109 человек), радовалась председатель ЦИК Элла Памфилова. Хотя, признает она, многие партии и кандидаты предпочли назначать на участки членов комиссий с совещательным голосом – в их отношении подобных ограничений нет.

На самом деле следует говорить о резком сокращении корпуса наблюдателей, возражает сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, ведь на этот раз в выборах участвуют не семь партий, а 14, добавились выборы по одномандатным округам, а общее количество кампаний выросло в два с лишним раза. По данным «Голоса», общее число нарушений немного снизилось, но говорить о принципиальных изменениях не приходится. Даже в Москве, которая, как ожидалось, должна была стать примером образцового голосования, устроили карусели и массовый подвоз избирателей. Чаще всего, по данным «Голоса», в столичном регионе отмечалось массовое голосование по открепительным удостоверениям.

С раннего утра на участках в центре столицы люди рабочего вида выстраивались в очереди. «Они шли по Ордынке со стороны Болотной площади, – рассказывает зампред УИК № 40 Замоскворецкого района Михаил Тамм. – Прибывали группами по 20–30 человек. В какой-то момент в очереди человек 50 стояло. Когда я предложил пройти на соседний участок, чтобы время не тратить, они сказали: там еще хуже». «На участки Пресненского района в период с 8 до 14 часов прибывали организованные группы избирателей и голосовали по открепительным удостоверениям, – жаловался в пресненскую ТИК Москвы член комиссии с правом совещательного голоса от «Парнаса» Григорий Вайпан. – В ответ на мои вопросы и вопросы членов участковых комиссий эти избиратели подтверждали, что являются сотрудниками организаций, руководство которых предписало им взять открепительные по месту жительства и проголосовать 18 сентября на заранее определенном участке в центре Москвы. В частности, назывались ГБУ «Автомобильные дороги», ООО «Трансстройинжиниринг», ООО «Главстройинжиниринг», ОАО «Моспроект-3», ГУП «Московское имущество». После голосования указанные избиратели письменно фиксировали факт своего участия в голосовании у координатора своей группы. Таким образом, руководители вышеуказанных организаций предпринимали действия, направленные на обеспечение доставки избирателей для участия в голосовании».

Рекорды явки Активнее всего голосовали Чечня (явка по состоянию на 18.00 составила 83,8%), Карачаево-Черкесия (80,5%) и Кабардино-Балкария (79%). Наименьшая активность зафиксирована в Петербурге (25,7%) и Москве (28,6%).

Кандидат по Бабушкинскому одномандатному округу от «Парнаса» Николай Ляскин обнаружил на одном из участков массовое голосование курсантов академии МЧС (в этом округе баллотировался ее президент Иван Тетерин), голосовать они ходили строем. По словам Ляскина, ему не удалось найти сотрудников избиркома, которые приняли заявления от 1129 человек о включении их в списки избирателей – у всех курсантов временная регистрация. Похожая история в Санкт-Петербурге: на участок № 2233 пришли голосовать 987 курсантов военной академии, сообщил кандидат от «Яблока» Борис Вишневский. Он утверждает, что курсанты могли голосовать только на выборах в Думу, но им выдали бюллетени и для выборов в городской парламент.

К семи вечера в столичной прокуратуре перестали принимать жалобы КПРФ на массовые нарушения. «Приходите в понедельник, мы и так сегодня в выходной выходили, наш рабочий день кончился», – передает юрист горкома КПРФ Мухамед Биджев.

В Ростовской области также зафиксированы карусели, вбросы, голосования членов комиссии, рассказал руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев: «В основном это касается подвоза избирателей и каруселей». В Тверской области замечены две большие вереницы машин, которые развозили карусельщиков, в Саратовской области также очень много каруселей, а в Астраханской области обнаружили около 40 временных участков в «мертвых» деревнях, где голосовать некому, говорит Соловьев. По его словам, на этих выборах гораздо больше нарушений, чем на прошлых думских: «Они куда более откровенные».

ЛДПР получила 331 жалобу на нарушения, из них 22 – подвоз избирателей, 29 – недопуск наблюдателей на участки, рассказал Александр Курдюмов (ЛДПР): «Мы отправили в ЦИК сообщения о 216 серьезных нарушениях. Из самых вопиющих случаев – в Нижнем Новгороде сама избирательная комиссия вбрасывала бюллетени». По его мнению, нарушений было гораздо больше, чем раньше.

По данным ГАС «Выборы», к 18.00 мск (в это время делается последний срез явки по регионам) в среднем по стране проголосовало 40,46% избирателей – это заметно хуже, чем в 2011 г., когда было 51,7% (см. врез).

В подготовке статьи участвовала Анна Щербакова