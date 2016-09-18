Ракетно-бомбовый удар по доверию

В пятницу представитель Мин­обороны России заявил, что четыре самолета возглавляемой США коалиции нанесли удар по позициям сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли 62 сирийских военнослужащих, около 100 человек были ранены и возникла угроза наступления боевиков ИГИЛ (запрещено в России) на этот окруженный город. Удары были прекращены после того, как российские военные, получив информацию об этой атаке, связались с американскими. Пентагон затем признал, что авиация коалиции наносила удары по ИГИЛ в этом районе и один из них мог быть ошибочно нанесен по сирийской армии. Дейр-эз-Зор находится в осаде ИГИЛ уже более двух лет и никаких «умеренных» группировок вблизи города нет, говорит офицер Минобороны России.

Как заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал Сергей Рудской, «данный инцидент с большими человеческими жертвами стал возможным ввиду незнания обстановки американской стороной и нежеланием американской стороны координировать с Россией свои действия». Как заявил в воскресенье представитель России в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин, согласно подписанному в Женеве российско-американскому соглашению 19 сентября должно было состояться заседание совместной российско-американской группы, на которой стороны могли обменяться информацией о расположении сил на земле. Тем не менее Чуркин заявил, что не считает женевское соглашение мертвым. Россия призвала США тщательно расследовать авиаудары коалиции по сирийским военным и «предпринять меры, чтобы надежно исключить подобные инциденты впредь», говорится в сообщении МИД России. «России пора прекратить этот дешевый подсчет очков и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение, а именно воплощении в жизнь наших договоренностей», – заявила постпред США при ООН Саманта Пауэр в субботу после созыва по инициативе России экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

нет фото Мария Захарова Представитель МИД России После сегодняшних ударов по сирийской армии мы приходим к действительно страшному для всего мира выводу: Белый дом защищает ИГИЛ.

Ошибиться при нанесении ударов по аэропорту Дейр-эз-Зор было невозможно, убежден заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев: «Аэропорт Дейр-эз-Зор – не просто какой-то военный объект, а база ВВС, ее очень трудно с чем-то перепутать, это единственный канал связи с внешним миром и единственный плацдарм сирийских военных. В условиях перемирия этот удар чрезвычайно чувствителен и мог привести к изменению линии фронта, это не простое головотяпство». Инцидент еще больше подорвет доверие между двумя сторонами, которое и без того было едва ощутимым, считает эксперт: «Извинениями 60 человек не оживишь, а в действиях Пентагона и госдепа по мере приближения Барака Обамы к своему логическому завершению наблюдается все большая несогласованность, которой раньше не было».