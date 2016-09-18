Избирательное частное

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выиграл иск о защите неприкосновенности частной жизни к газете «Ведомости» из-за публикации о строительстве дома в Барвихе. «Иск удовлетворить, признать публикацию статьи нарушением права на частную жизнь, обязать ответчиков удалить статью с сайта, опубликовать информацию о решении суда и уничтожить все имеющиеся в распоряжении редакции экземпляры», – огласила решение судья Останкинского суда Альбина Хуснетдинова.

Руководитель юридического отдела «Ведомостей» Владимир Румянцев заявил, что решение суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции. «Суд нарушил наше право на защиту», – сказал он. «Ведомости» просили об отсрочке, чтобы успеть предоставить заверенные копии выписок из реестра, но суд не дал возможности предоставить эти доказательства, не привлек к участию в деле соавтора статьи и Росреестр, выписки из базы которого послужили основой для статьи, отметил юрист. Иск к издательскому дому «Бизнес ньюс медиа», издающему «Ведомости», Сечин подал 30 августа. В расследовании «Ведомостей» от 20 июля говорилось, что руководитель «Роснефти» строит дом на участке земли площадью 3 га возле санатория «Барвиха», стоимость участка оценивалась в $60 млн.

«Ведомостям» следует не комментировать решение суда, а исполнять его, заявил «Ведомостям» представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. Главный юрист ИД «Коммерсантъ» Георгий Иванов считает, что непонятно, как выполнять решение об уничтожении тиража, ведь он уже разошелся. Очевидно, что такое решение было бы эффективным в случае, если бы касалось ежемесячного издания в период его распространения, т. е. была бы запрещена его продажа, а уничтожение оставшегося тиража после того, как он уже распространен, бессмысленно, говорит Иванов. Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев отмечает, что судебный процесс привлек дополнительное внимание к публикации: пользователи ищут эту статью, распространяют ее в блогах и соцсетях и заставить изъять ее у всех пользователей интернета невозможно. Юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев уверен, что жалоба на решение по иску Сечина будет иметь перспективы в ЕСПЧ: он неоднократно подтверждал позицию, что общественный интерес распространяется не только на чиновников, но и на любые публичные фигуры, участвующие в управлении корпорациями, даже коммерческими. Это важный публичный запрос, кроме того, абсолютно диспропорциональной следует считать такую санкцию, как уничтожение тиража, добавляет эксперт.

В подготовке статьи участвовала Анастасия Корня