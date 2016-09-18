Статья опубликована в № 4163 от 19.09.2016 под заголовком: Слова

Валентин Горбунов

«Я думаю, в основном виноваты в такой явке политические партии, которые недостаточно активно работают со своими избирателями».

По словам председателя Мосгоризбиркома, выборы в столице прошли без серьезных нарушений, а низкая явка – «это не проблема Москвы». («Интерфакс»)

Рамзан Кадыров

«Как вы видите, выборы проходят активно. Я не волнуюсь, изберут ли меня или нет, потому что я люблю свой народ, а народ любит меня».

Глава Чечни объяснил традиционно высокую явку на выборы особенностями менталитета, когда «все друг друга знают и поддерживают». (ТАСС)

Наталья Поклонская

«Они хотят, чтобы здесь все были несчастные, они же не приезжают в Крым, не радуются нам, крымчанам, тому, что мы дома».

Прокурор Крыма считает, что иностранные наблюдатели не приехали на выборы, потому что их «не интересует процветающий Крым». («РИА Новости»)