Валентин Горбунов
«Я думаю, в основном виноваты в такой явке политические партии, которые недостаточно активно работают со своими избирателями».
По словам председателя Мосгоризбиркома, выборы в столице прошли без серьезных нарушений, а низкая явка – «это не проблема Москвы». («Интерфакс»)
Рамзан Кадыров
«Как вы видите, выборы проходят активно. Я не волнуюсь, изберут ли меня или нет, потому что я люблю свой народ, а народ любит меня».
Глава Чечни объяснил традиционно высокую явку на выборы особенностями менталитета, когда «все друг друга знают и поддерживают». (ТАСС)
Наталья Поклонская
«Они хотят, чтобы здесь все были несчастные, они же не приезжают в Крым, не радуются нам, крымчанам, тому, что мы дома».
Прокурор Крыма считает, что иностранные наблюдатели не приехали на выборы, потому что их «не интересует процветающий Крым». («РИА Новости»)