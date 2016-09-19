Поддержка отечественного дорогой ценой

Для госкомпаний российские товары будут считаться дешевле на 15% – впервые правительство установило для них преференции. Цены могут только вырасти, опасается рынок

Поставщикам иностранных товаров станет сложнее конкурировать с российской продукцией, а контракты с госкомпаниями станут для них менее выгодными. Премьер Дмитрий Медведев ввел преференции для российских товаров, работ и услуг при закупках госкомпаний и естественных монополий. Новые правила заработают с 1 января 2017 г. и не коснутся закупок, извещения о которых были размещены до Нового года.

На конкурсах российские товары будут сразу считаться на 15% дешевле, чем указано в заявке. Но в случае победы договор будет заключаться по цене заявки. Если же поставщик иностранного товара одержит победу на аукционе (главный критерий – стоимость), то цена будет автоматически снижена на 15%.

Такие же преференции получат и поставщики продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), уточняет участвовавший в разработке постановления замминистра связи Михаил Евраев. В постановлении правительства говорится, что заказчики должны учитывать положения договора о ЕАЭС.

Ограничения при госзакупках Ценовые преференции в 15% уже установлены при госзакупках продуктов, посуды, некоторого оборудования. Кроме того, есть различные ограничения при закупках 420 видов иностранных товаров. Например, оборонную продукцию и программы нельзя покупать при наличии российского аналога. Лекарства и медизделия – при наличии двух российских аналогов (правило «третий лишний»).

При доступе к госзаказу для российских товаров уже установлены преференции (см. врез). Ввести их и при закупках госкомпаний просила правительство в марте «Роснефть». Но Белый дом не спешил воспользоваться такой возможностью и до сих пор предпочитал действовать через представителей в советах директоров – давать им директивы разработать планы импортозамещения. Прямые преференции в законе могут быть признаны противоречащими нормам ВТО, объяснял ранее партнер King & Spalding Илья Рачков. Правила торговой организации обязывают предоставить национальный режим компаниям из других членов ВТО.

При подготовке постановления в правительстве этот вопрос обсуждался с ФАС и многими другими ведомствами, в том числе с Минэкономразвития, отвечающим за международную торговлю, рассказывает Евраев. Нормы ВТО запрещают преференции при закупке товара для перепродажи, а не для собственных нужд, а госкомпании закупают в первую очередь для производственных целей, говорит он. Постановление касается только сфер, определенных Генеральным соглашением по тарифам и торговле ВТО, обращает внимание замминистра экономического развития Евгений Елин, например закупок для обороны и безопасности, для собственных нужд. Поэтому запрет не носит революционный характер, говорит он.

Теперь возможность поддержки отечественных поставщиков установлена правительством, отмечает представитель РЖД: несмотря на директивы, реального правового механизма не было. «Автодор» уже разрабатывает новые правила конкурентных процедур, учитывающие постановление, комментирует представитель госкомпании. Представитель «Роснефти» не ответил на запрос «Ведомостей».

Новые правила сохранят конкуренцию с иностранной продукцией на конкурсах: никакие ценовые преференции не помогут продать российские товары низкого качества, считает Евраев. Порядок описания закупаемых товаров, работ и услуг регламентирован законом и положением о закупках, согласен представитель РЖД.

Новые преференции, конечно, могут вызвать рост цен на отдельные категории товаров, признает Елин: если, допустим, российский поставщик знает, что иностранец поставляет товар по 90 руб., то он в заявке может смело ставить 100 руб. Из-за импортозамещения цены госконтрактов выросли на 40%, говорил в феврале Елин. Это такой налог на импортозамещение, замечает Елин.

Цены вырастут, согласен сотрудник одной из госкомпаний, лучше было бы подумать о неценовых преференциях: снижении квалификационных требований, размера обеспечения заявки, улучшении условий авансирования. Рынок получил сигнал – даже если цены в ответ не увеличатся, то во всяком случае и не снизятся, замечает первый проректор Высшей школы экономики Александр Шамрин. Госкомпании могут воспринять постановление и как политический сигнал закупать только отечественное, что может сказаться на качестве продукции, придется пересматривать логистические цепочки, эксплуатацию, могут вырасти издержки компаний, полагает Шамрин. У многих крупных госкомпаний есть зарубежные проекты, заказчики по которым – другие государства, есть риски нарушения обязательств, могут возникнуть сложности при получении новых зарубежных контрактов, предупреждает сотрудник одной из госкомпаний.