Задача Трампа не сходится

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал снизить налоги на $4,4 трлн, ослабить регулирование и пересмотреть торговую политику так, чтобы создать еще 25 млн рабочих мест. Это должно ускорить рост экономики до 4% в год, считает он. Кроме того, программа Трампа предусматривает значительный рост расходов на армию, инфраструктуру и медицинскую поддержку ветеранов.

Ставку налога на прибыль Трамп предлагает снизить с 35 до 15%, а верхнюю ставку подоходного налога – с 39,6 до 33%. Также он пообещал ввести мораторий на новые нормы регулирования в энергетике и других областях. «Администрация Трампа организует энергетическую революцию, которая принесет новое большое богатство в нашу страну», – заявил кандидат в президенты. Меры принесут экономике дополнительные $100 млрд ежегодно, а также позволят создавать ежегодно 500 000 новых рабочих мест, уверен он. Но скептики из обеих партий сомневаются, что обещанное им сильное снижение налогов значительно ускорит экономический рост, пишет WSJ.

Трамп направленно подчеркивает необходимость более активного экономического роста, но у него нет ответа на вопрос, что делать с ростом дефицита бюджета в результате снижения налогов и роста расходов, говорит главный экономический советник президента Рональда Рейгана, профессор Гарвардского университета Мартин Фельдштейн (цитата по FT). «Не сходится», – согласен бывший директор бюджетного комитета конгресса США, советник президента Джорджа Буша-младшего и сенатора Джона Маккейна Дуглас Хольц-Икин (цитата по WSJ). Например, из-за падения цен на нефть энергетический сектор за последние два года упал и вряд ли Трамп сможет создать тысячи новых рабочих мест без роста цен на нефть, считает он. Воплощение всех обещаний Трампа, напротив, приведет к замедлению роста экономики почти до нуля уже в 2019 г., прогнозируют аналитики Oxford Economics. По их оценкам, к 2021 г. экономика США потеряет около $1 трлн.