Дешевле не занять

Рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз долгосрочных рейтингов России с «негативного» до «стабильного». Сам рейтинг остался ниже инвестиционного уровня: по обязательствам в иностранной валюте – BB+, в национальной – BBB-.

Внешние риски существенно снизились, российская экономика продолжает адаптироваться к шокам от снижения цен на нефть и введения санкций, пишет S&P. После спада на 1% в 2016 г. экономика в 2017–2019 гг. будет расти на 1,4–1,7%. Рост реального ВВП на душу населения в 2016–2019 гг. будет ниже, чем в странах с аналогичным уровнем благосостояния, ждет S&P.

Улучшить перспективы может по-прежнему только рост цен на нефть или смягчение санкций. Но прогноз нефтяных котировок сохранен (в 2016–2017 гг. – $40, $45, в 2018 г. и в дальнейшем – $50), не ждет агентство и отмены санкций. Других же источников роста нет, он ограничен низкой покупательной способностью населения, сокращением внешнего финансирования и притока инвестиций. Структурные проблемы, сдерживающие рост, сохранятся: высокий уровень коррупции, преобладающая роль государства в экономике и плохой инвестиционный климат.

Планы займов За июнь – август 2016 г. внутренние займы уже выросли на 100 млрд руб. – до 7,3 трлн руб. при снижении внешнего долга в июне – июле за счет курсовой переоценки до 3,4 трлн руб., говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. По оценкам Минфина, в 2017 г. внутренние займы вырастут вчетверо – до 1 трлн руб., напоминает ЦБ.

Дефицит бюджета расширенного правительства в 2016 г. вырастет до 4,1% ВВП с 3,5%, в 2019 г. – снизится до 2,4%. К 2020 г. фонд национального благосостояния и резервный будут исчерпаны и правительству придется наращивать долг (см. врез). К 2019 г. чистый долг вырастет с 9 до 13% ВВП – это умеренный уровень, пишет S&P.

Улучшение прогноза стало первой положительной оценкой со стороны международных рейтинговых агентств с сентября 2010 г., отреагировал министр финансов Антон Силуанов: это отражает объективный процесс завершения адаптации экономики к изменившимся внешним условиям (цитата по «Интерфаксу»). Но прогноз – это не сам рейтинг, хотя и увеличивается шанс его пересмотра в будущем, говорит Наталия Орлова из Альфа-банка. Правительство будет по-прежнему нацелено на привлечение средств локальных инвесторов, считает она, и решение S&P никак не изменит структуру долга.

Инвесторы любят емкие рынки с высоким уровнем ликвидности и большим числом эмитентов, говорит Орлова: суверенный и корпоративный рынки России довольно узкие. Даже повышение рейтинга не намного снизит стоимость госдолга, считает она. Формально стабилизация рейтинга – положительный момент, согласен Дмитрий Полевой из ING, но на практике фонды уже не ориентируются на него. Российские еврооблигации – одни из наиболее доходных, продолжает он, спрос на них будет определяться исключительно соотношением доходности и риска. А спрос на ОФЗ – перспективами по ставке ЦБ, уровнем доходности и общей ситуацией на финансовом рынке, считает Полевой.

Решение S&P, скорее, показало, что с точки зрения финансовых рынков российская экономика прошла дно, заключает Орлова. И изначальные ожидания рейтинговых агентств были излишне пессимистичны, говорит Полевой. Moody’s оценивает рейтинг России также на уровне ниже инвестиционного – Ba1, Fitch поддерживает на последней инвестиционной ступени – BBB-.