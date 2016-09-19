Цифры. Тенденции. События

25%

На столько может вырасти стоимость 9 км автоподхода к Керченскому мосту в Крыму – до 7 млрд руб. с 5,6 млрд, заявил глава региона Сергей Аксенов. В июне он назначил ЗАО «ВАД» (Санкт-Петербург) подрядчиком строительства и реконструкции четырехполосной автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (трасса «Таврида») и автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив. Интерфакс

Банкротство – просто

Минэкономразвития предлагает упростить механизм банкротства наиболее уязвимой части населения – людей, у которых нет активов и доходов, необходимых для финансирования процедуры банкротства. Уведомление о начале подготовки законопроекта размещено на портале проектов нормативно-правовых актов. Планируемый срок вступления поправок в силу – июль 2017 г., текст законопроекта отсутствует. Интерфакс

Закупкам не нужна новая платформа

Минэкономразвития не поддержало предложения бизнесмена Руслана Байсарова о создании новой платформы электронной торговли, следует из ответа министерства («Ведомости» ознакомились с текстом). Письмо с такими предложениями Байсаров от имени ООО «Родиола кэпитал инвестмент» направил президенту Владимиру Путину. Он попросил президента поручить правительству поддержать разработку такой платформы, которая также поможет создать платежную систему, способную «конкурировать с Visa и MasterCard». О финансовой поддержке в письме не говорилось. Президент поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову рассмотреть и вписать предложения в этапы развития электронной торговли. Но Минэкономразвития сочло, что в России уже созданы условия для развития электронной торговли в области госзакупок, а подготовленные в законодательство поправки и так обеспечат добросовестную конкуренцию, будут способствовать снижению рисков коррупции и картелей. Министерство также указало, что в России уже действует Национальная система платежных карт. Ведомости