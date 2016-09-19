Москва включает свет

Архитектурная подсветка – световое оформление улиц и зданий – не только радует глаз, она еще маскирует строительные огрехи и помогает продавать недвижимость

Выделить здание из общей массы, когда темно, подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки – вот цель цель архитектурной подсветки», – считает Владислав Мельников, старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта МФК Match Point. Правильно подобранный свет усиливает эмоциональное восприятие архитектуры и делает улицы безопаснее, добавляет Иван Федянин, гендиректор L1 Group. Летом 2016 г. на Московском урбанистическом форуме Павел Ливинский, руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства города, говорил, что «внедрение новых стандартов световой безопасности будет способствовать не только сокращению количества дорожно-транспортных происшествий, снижению уличной преступности и вандализма, повышению экологической безопасности, но и росту доходов от вечернего туризма, оживлению экономической жизни, увеличению отчислений в бюджет города от дополнительного товарооборота и расширения качества услуг в освещенных и благоустроенных городских пространствах». Столичное правительство выделяет в 2012–2016 гг. более 64 млрд руб., в том числе более 15 млрд руб. – в 2016 г., на подпрограмму «Развитие единой светоцветовой среды» городской коммунальной программы. Юрий Медведев, партнер Illuminator Project, участвовал в нескольких городских проектах (Садовое, Бульварное кольцо, Московский Кремль, Можайское, Рублевское шоссе) как цветодизайнер. По его подсчетам, полное проектирование светового решения Садового кольца, например, стоило около 60 млн руб., концепция – примерно 10% от этой суммы. Сейчас власти ищут разработчиков архитектурно-художественного освещения Московского центрального кольца (МЦК), всего около 60 объектов – мостов и зданий, сумма пяти контрактов – около 18 млн руб., сообщили в тендерном комитете.

«Свет способен на многое!» – уверена Марина Тыщенко, гендиректор Philips Lighting по России и СНГ. С его помощью можно визуально расширить пространство или сделать его камерным, создать торжественную атмосферу или среду, идеальную для отдыха. Особый интерес – к формированию светового облика столиц. Представитель Philips Lighting приводит примеры: похожее на огромный космический корабль здание Международного центра молодежной культуры в Нанкине, спроектированное Захой Хадид, – визитная карточка региона; домашний стадион ФК «Бавария Мюнхен», оснащенный крупнейшим в Европе светодиодным фасадом; символ Нью-Йорка Эмпайр-стейт-билдинг, парижская Эйфелева башня или колесо обозрения в Лондоне и т. д.

Philips Lighting выступала в роли подрядчика по установке оборудования, были освещены 19 зданий в центре Москвы. «Фасады домов на Новом Арбате, пр-те Мира, Тверской и Тверской-Ямской были оснащены оборудованием, которое позволяет создавать динамичные световые сценарии, превращая здания в огромные дисплеи», – описывает Тыщенко. Светящиеся дома-книжки на Новом Арбате уже стали достопримечательностью – в 2012 г. на них установили светодиодные медиафасады, которые меняют цвет, а в праздничные дни на стены проецируют изображения – от снежинок до сердечек.

Все началось в Париже

В начале XVI в. мэр Парижа издал указ, предписывающий каждому жителю города от заката до восхода «держать зажженную лампу либо свечу на подоконнике окна, выходящего на улицу». «Много света это не давало, но на улицах по крайней мере уже не царила непроглядная тьма», – рассказывает Алексей Суглоб, гендиректор компании «САРОС-свет М». Веком позже в европейских столицах появляется праздничная иллюминация. В архивах Московского Кремля можно найти эскизы оформления церемонии коронации Александра I с оригинальными световыми эффектами, знает Федянин из L1 Group. Термин architectural lighting появился в 30-х гг. XX в., – говорит он. Пионером архитектурного освещения стал Нью-Йорк – на Манхэттене начиная с 1920-х гг. декоративный свет озаряет небоскребы.

Одним из законодателей современной световой моды Мельников считает Китай – Шанхай и Гонконг с их залитыми светом башнями и набережными производят ошеломляющее впечатление на туристов. С размахом подсвечивают здания в Азии и Арабских Эмиратах. В Европе, по мнению Федянина, сложился более умеренный стиль. Но мировой столицей художественной архитектурной подсветки считается французский Лион. Здесь, как и во Франкфурте-на-Майне, ежегодно проходят знаменитые выставки городского светодизайна.

Огни большого города

В 1990-е гг. иностранные туристы в Москве сетовали на недостаточность освещения. В этом отношении российская столица изменилась до неузнаваемости и, по словам Федянина, входит в тройку самых освещенных городов мира. «Не только в центре, но и в других районах архитектурные доминанты освещены, а мосты и транспортные артерии (например ТТК) буквально парят над городом за счет продуманного сценария светодиодной подсветки, у каждого объекта он свой», – комментирует Мельников.

Но качество оформления московских зданий и улиц удовлетворяет не всех специалистов. По мнению Ольги Кортевой, гендиректора «Мастерской света № 9», не хватает целостной концепции городского освещения. «Отсутствует комплексный подход, – сетует архитектор. – Быстро, некачественно, необдуманно и безыдейно – вот принципы сегодняшних действий псевдосветодизайнеров. Примером этого может служить как разорванное световое кольцо на Садовом, так и рваные пятна разнопланово подсвеченных и порой далеко стоящих друг от друга зданий на вылетных магистралях столицы».

Медведев уверен, что световой шум в Москве «уже почти невозможно изменить с помощью классических приемов светодизайна». «Сейчас самое время говорить о пользе темноты, – утверждает он. – Город перенасыщен слишком ярким светом. Что можно сделать, чтобы выделить тот или иной объект на залитой светом улице? Только сделать его еще ярче. Поэтому сейчас, говоря о комфорте световой среды в мегаполисе, имеет смысл погрузиться на время в темноту, чтобы с чистого листа начать формировать качественное городское светоцветовое пространство».

Что касается частностей, Кортева считает неправильным игнорировать стилистику фасадов или использовать сразу много разных приемов: «Не стоит углубляться в детали, оставляя большую часть фасада здания в тени. Все это плюс небрежность в работе – характерные ошибки при проектировании архитектурного освещения».

«За рубежом вместо подсветки огромного количества объектов в короткие сроки к определенным датам предпочитают работать с отдельными зданиями на стадии проектирования. Так светодизайнеру удобнее найти контакт с архитектором и внедрить оборудование грамотно и без накладок, – рассуждает Кортева. – Например, установить светильники на фасаде незаметно, чтобы они не бросались в глаза днем и не портили картину тенями от кронштейнов».

Сценарий для ночи

Московские девелоперы возможностями выделить проекты светом не пренебрегают. «Перед нами стояла задача не только подчеркнуть и выделить здание с темными фасадами ночью, но и поддержать концепцию, название комплекса, – рассказывает о проекте «Дыхание» Григорий Алтухов, коммерческий директор ФСК «Лидер» (девелопер проекта). – Динамичное освещение будет имитировать «дыхание» дома, затраты на подсветку – примерно 8% от стоимости фасада».

Для МФК Match Point разрабатывают два сценария освещения. «Фасады высотной части комплекса выходят на Кутузовский проспект, а более низкие корпуса смотрят на ул. Василисы Кожиной и жилую застройку района «Филевский парк». Перед нами стоит непростая задача сделать такой проект, который будет вписываться в окружающий городской ландшафт, не оттягивая на себя внимание от расположенной рядом Триумфальной арки и мемориала Парка Победы», – делится Мельников.

Свет и техника Для различных типов городских объектов (парки, памятники или фасады зданий) используются различные приемы архитектурного освещения, рассказывает Алексей Суглоб, гендиректор «САРОС-свет М».

1. Заливка светом. Так подсвечивают нежилые здания, крупные объекты. Необходимы приборы высокой мощности, с широким углом светового луча и их особенное расположение. Обычно светильники устанавливают на некотором удалении от фасада здания.

2. Акцентная подсветка используется, если необходимо выделить интересную деталь: карниз, колонну или окно. Источник освещения находится прямо на фасаде.

3. Скрытая подсветка широко применяется для оформления торговых центров, фонтанов, мостов и т. д. Светового прибора не видно.

4. Световая графика, освещение силуэта. Используется для «рисования» на фасаде контуров здания либо различных узоров. Контрастность узоров создается с помощью оптических линз и отражателей. Кроме того, применяются самосветящиеся шнуры с маленькими лампами со светодиодами.

5. Иллюминация. Это гирлянды, бегущие огни, светящиеся фигуры – все то, что украшает город в праздник. Большинство торгово-развлекательных центров пользуются такими декорациями в течение всего года. Свернуть Прочитать полный текст

Компания Central Properties в проекте Only (комплекс апартаментов в Филях) намерена привязать сценарии подсветки к биологическим ритмам человека. «Всего предусмотрено 15 сценариев. В зависимости от интенсивности естественного света и времени года компьютерная программа выбирает наиболее оптимальный режим для каждого источника освещения. Утром белый свет помогает проснуться и заряжает энергией. Теплый свет вечером создает ощущение умиротворения и домашнего уюта. Есть праздничные сценарии. Концепцию нам помогала создать «Студия светодизайна», все закладывалось на этапе проектирования», – рассказала бренд-директор Only Ирина Кузнецова. Затраты на подсветку могут составить 150 млн руб., по ее словам.

В ЖК «Панорама Сколково» (проект СМУ-6) силуэт здания прорисовывается световым карнизом, выделяются входные зоны. Для подсветки используются приборы отечественного производства, добавляет архитектор проекта Кортева. Для ЖК «Новогорск» от «Химки групп» компания «САРОС-свет М» подобрала малозаметное и энергоэффективное оборудование и предложила праздничный и повседневный сценарии освещения корпусов и территории.

В ЖК «Резиденции на Всеволожском» сделали акцент на входной группе: резьбе по камню в стиле ар-деко, на кованых элементах. «После 2–3 часов ночи подсветка, по сути, уже не нужна, ее почти никто не видит. Тем не менее она работает, создавая атмосферу места», – говорит Илья Машков, руководитель «Мезонпроекта» (архитектор ЖК). «Цену атмосферы» архитектор оценил в сумму от 3 млн до 20 млн руб., включая сами светильники, системы управления, монтаж и регулировку.

В ТРК «Vegas Крокус сити» специалисты из Philips Lighting предложили уникальный световой образ торговой галереи – копии Times Square Манхэттена, сделали медиафасад, способный транслировать любые тексты и изображения вплоть до новостей и информации о пробках в городе. Здание «Гидропроекта» в Москве тоже служит большим экраном – это крайний случай архитектурной подсветки, которая, по сути, замещает собой сам объект, отмечает Машков.

Светодиоды активно используют в высотном строительстве, подсвечивают дорожки и малые архитектурные формы в парках, расставляют акценты на проезжей части, где технологичные лампы служат указателями, дорожными знаками и проч. В офисных комплексах они помогают создать комфортную среду в вечернее время. Как результат, «подсвечиваемое здание привлекает больше арендаторов и посетителей», говорит Кортева.