Ждут деловых гостей

Гостиничный номер – самый скоропортящийся продукт: если он сегодня не продан, то денег уже не принесет, говорит Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. Летние распродажи позволили московским отелям привлечь туристические группы в традиционно вялый сезон на столичном рынке. Рынке, который ориентирован в большей степени на деловой туризм.

Например, Summer dream deals от Rezidor помогли его постояльцам сэкономить до 40% от стандартного тарифа, бонусная программа лояльности от IHG – до 30%, а также получить бесплатный дополнительный сервис. Гостиницы предлагали постояльцам и новые услуги. Например, в Holiday Inn Seligerskaya заработало открытое лобби, где можно завтракать, назначать встречи, общаться, устраивать бизнес-ланчи, – это новый спецпроект группы.

Все опрошенные «Ведомостями» отельеры говорят о росте спроса со стороны туристических групп, особенно из азиатских стран и стран Среднего и Дальнего Востока. Несколько отелей группы IHG (в Москве этот оператор работает под брендами Crowne Plaza, Intercontinental, Holiday Inn) даже были сертифицированы как China-friendly, что помогло привлечь больше туристов из этой страны, говорит Арон Либинсон, вице-президент IHG по операционной деятельности и развитию бизнеса в России и странах СНГ. Ему вторит Антуан Мубарак, директор по Восточной Европе и России Rezidor Hotel Group: спрос на номера в Москве в этом году у группы вырос на 15%, в основном за счет китайцев и приезжих из российских регионов. Недавно открытая Holiday Inn Seligerskaya в июне была заполнена на 50%, 60% этой загрузки обеспечили тургруппы из Азии, говорит Оксана Евсюкова, управляющая отелем. Однако она признает: «В летний период мы рады принимать туристические группы, но с началом делового сезона мы рассчитываем на рост числа бизнес-туристов».

Азиаты – не самые любимые клиенты отельеров, говорят брокеры. «Они довольно прижимисты, будут торговаться за номер, а потом пойдут и оставят в магазине целое состояние», – объясняет Марина Смирнова, глава отдела гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield (C&W). Слабый рубль позволил иностранным туристам претендовать за те же деньги на лучший сервис и лучшее размещение. «Иначе говоря, китайцы переехали из «Измайловской» в центр», – иронизирует Станислав Ивашкевич, заместитель гендиректора по развитию индустрии гостеприимства CBRE. «Валютные кошельки» помогли вырасти загрузке люксовых отелей в среднем до 65% за первое полугодие 2016 г. (плюс 6 п. п. к аналогичному периоду 2015 г., данные JLL). Средневзвешенная загрузка всего качественного номерного фонда столицы достигла в этот период 68%.

Кроме увеличения потока восточных и азиатских гостей московские отельеры наблюдали и возобновление потока туристов из европейских стран. В частности, в Azimut Hotel Olympic Moscow стало больше гостей из Испании, Италии и Франции, рассказывает гендиректор отеля Алексей Акиндинов. Он рассчитывает, что такая тенденция сохранится и на весь следующий год. Этому способствует пока что стабильно низкий курс рубля и не слишком большая обеспеченность Москвы качественными гостиничными номерами. Как ранее писали «Ведомости», в 2015 г. из 5200 заявленных к открытию в России номеров было введено всего 3700 (данные JLL), предложение Москвы увеличилось на 972 номера (плюс 6,3%, данные C&W). Все острее становится конкуренция между брендовыми и небрендовыми объектами. Последние не могут заключать соглашения с мировыми системами бронирования и, значит, их возможности по увеличению загрузки довольно ограничены, говорит Акиндинов.

Рост спроса в Москве наблюдается уже второй год во всех сегментах, кроме эконом-класса, отмечает Смирнова. Речь идет не только о тургруппах, но и об индивидуальных путешественниках, уточняет Веллер. Столица России по-прежнему привлекает и бизнес-туристов, как локальных, так и зарубежных, добавляет Либинсон. «И как только экономическая ситуация стабилизируется, восстановится и спрос со стороны корпоративных гостей», – надеется он.

Однако старые большие гостиницы или окраинные отели могут привлекать клиентов в первую очередь низкой ценой. «За МКАД турпоток практически не доезжает. Если в центральных отелях 70% гостей – иностранцы, то в отдаленных от центра 80% постояльцев – приезжие из России и стран СНГ», – говорит Татьяна Логинова, управляющая Gm Hampton by Hilton Strogino. Загрузка в ее отеле в январе – июне составила 55% (отель открылся в ноябре 2015 г.). Она считает, что такие гостиницы должны искать своего гостя и для него работать. Постояльцы Strogino – участники спортивных мероприятий (рядом расположен стадион «Янтарь» и национальный сквош-центр), а также те, кто приезжает на выставки в «Крокус».

Один отельер на условиях анонимности рассказал, что номера в качественных гостиницах на окраинах столицы пришлись по вкусу и влюбленным парочкам – сейчас они обходятся дешевле, чем почасовая оплата апартаментов.

В нынешней непростой экономической ситуации нервы выдерживают не у всех и некоторые отели начинают применять экстремальные методы повышения загрузки, отмечает Ивашкевич. Но откровенный демпинг приводит не только к заполнению отеля, но и к снижению его финансовых показателей, в частности доходности на номер (RevPAR). «Возможно, некоторые операторы и впадают в панику, – не исключает Веллер, – но в целом рублевые цены на номера в Москве подбираются к рекордам тучных 2006–2007 гг.».

Наименьшую прибавку в RevPAR показал в этом полугодии лишь средний гостиничный сегмент, отмечают аналитики JLL: плюс 3% в отличие от, например, люксового, где этот показатель вырос на 26%. У IHG наилучшие финансовые результаты в 2016 г. продемонстрировали отели под брендом Crowne Plaza (это высший ценовой сегмент), подтверждает Либинсон. У гостиниц среднего ценового сегмента, особенно за МКАД, в I квартале 2016 г. снизилась средняя цена, во II квартале они подорожали на 1%, делится Логинова. Этим летом номер в Gm Hampton by Hilton Strogino по воскресеньям можно было снять от 4500 руб., в будни он обходился от 6000 руб.

Отельеры с нетерпением ждут начала осеннего делового сезона. В сентябре стандартное предложение в том же Strogino составит уже от 11 500 руб. за ночь. «Некоторые объекты летом работали по нулям, – продолжает Ивашкевич. – Логично, что осенью цены должны повысить».