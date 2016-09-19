Цифры. Тенденции. События

«Яндекс» и Mail.ru поднялись в рейтинге Forbes

Интернет-компании «Яндекс» и Mail.ru Group заняли 120-е и 179-е место в рейтинге 200 крупнейших компаний России по итогам 2015 г. по версии Forbes. «Яндекс» за этот период заработал 59,8 млрд руб., что на 9 млрд руб. больше, чем годом ранее; Mail.ru Group – 38 млрд руб., что на 5,7 млрд руб. больше, чем в 2014 г. Годом ранее обе компании занимали в аналогичном рейтинге 124-е и 182-е место соответственно. Больше ни одна медийная компания в рейтинг не попала. Ведомости

4,5 млрд руб.

Авторского вознаграждения собрало Российское авторское общество (РАО) в 2015 г., что на 200 млн руб. больше, чем годом ранее, следует из отчета организации. Из этих средств авторы уже получили 3,3 млрд руб. (сумма с учетом налогов). На собственные нужды РАО потратило 1,04 млрд руб., из них большая часть (0,47 млрд руб.) – хозяйственные расходы (аренда помещений, содержание автотранспорта, охрана и др.).

Сборы с транспортных предприятий выросли на 60%, от театров – на 9%, от организаторов концертов – на 9%. Поступления от теле- и радиовещателей в 2015 г. уменьшились на 2% из-за падения их рекламных доходов. Поступления от Российского союза правообладателей снизились в 2,5 раза, говорится в отчете РАО. Ведомости

Два года за пост

На заседании в понедельник Пресненского суда прокурор попросил для известного блогера Антона Носика два года колонии, сообщает РАПСИ. Он обвиняется в экстремизме после публикации осенью прошлого года в «Живом журнале» (ЖЖ) текста с заголовком «Стереть Сирию с лица земли». Сам Носик свою вину не признает и настаивает, что высказал в тексте свое мнение. Вывод о наличии в посте признаков экстремизма был сделан по результатам третьей по счету лингвистической экспертизы, проведенной волгоградской лабораторией: эксперты обнаружили в тексте «признаки возбуждения вражды по отношению к сирийцам, выделяемым по национально-территориальному признаку». Вызвавший претензии следствия текст Носик удалить отказался. Ведомости