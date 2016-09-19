Двойной удар ЦБ

Центробанк вчера отозвал лицензии сразу у двух банков из топ-100 – Росинтербанка и Финпромбанка. В них было 68 млрд руб. вкладов

В понедельник ЦБ отозвал лицензии у Росинтербанка, Финпромбанка и Регионального коммерческого банка (РКБ). Совокупно они привлекли почти 70 млрд руб. от населения (на 1 сентября 2016 г.).

Больше всего Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потратит на выплаты вкладчикам Росинтербанка (68-е место по величине активов): он привлек 54,9 млрд руб. Не исключено, что ответственность АСВ может вырасти: на прошлой неделе ЦБ ввел в банк временную администрацию в его лице, она должна была обследовать финансовое положение банка и его пассивы на предмет скрытых вкладов, рассказывал «Ведомостям» человек, знающий это от сотрудников ЦБ. Банк проводил операции для урегулирования остатков по вкладам, чтобы их размер не нарушал предписание регулятора, говорил он: ЦБ выявил это во время проверки с помощью специальной группы вкладчиков. Человек, близкий к временной администрации, подтверждал, что АСВ такую проверку проведет. Ни один из регуляторов это не комментирует.

ЦБ отозвал лицензию раньше, чем АСВ что-то нашло, объясняет человек, близкий к надзорному блоку ЦБ, поиски продолжит временная администрация регулятора. Лицензии Росинтербанк лишился в том числе за нарушение антиотмывочного закона. После отражения реальной стоимости активов собственные средства банка опустились ниже минимального значения уставного капитала, норматив достаточности капитала – ниже 2%. Руководство банка препятствовало работе временной администрации: не передало базы данных правоустанавливающих документов на активы банка. Учитывая все это, санировать банк с участием АСВ было невозможно, говорится в сообщении ЦБ.

Не стал ЦБ санировать и Финпромбанк, собравший 12,8 млрд руб. вкладов (94-е место по активам). Из-за низкого качества активов, не генерировавших достаточно средств, он несвоевременно исполнял обязательства. Акционеры банка хотели его спасти (один из них – владелец группы «Альянс» Муса Бажаев, формально контролирует 8%, но планировал довести долю до 90%), писал «Коммерсантъ» в августе, но затем передумали: акционеры банка должны были собраться в октябре и решить, просить ли ЦБ об отзыве лицензии.

Компанию этим двум банкам составил РКБ: он попался на нарушении антиотмывочного закона, а качество его активов было низким. РКБ привлек 1,9 млрд руб. вкладов.