Средства гособоронзаказа в банках падали три месяца подряд

Средства государственного оборонного заказа, размещенные в уполномоченных банках, в августе сократились на 19 млрд руб. (4%) до 473 млрд руб., свидетельствует отчетность кредитных организаций на сайте ЦБ. Средства гособоронзаказа на счетах снижаются третий месяц подряд: за июнь они уменьшились на 22 млрд руб., за июль – на 28 млрд. Размер средств гособоронзаказа резко вырос в апреле 2016 г. (вдвое – почти до 500 млрд руб.), а пика достиг в мае – 541 млрд. Больше всего таких денег на 1 сентября находилось в Сбербанке – 247,4 млрд руб. В ВТБ – 161,6 млрд руб., в Газпромбанке – 38,4 млрд, в банке «Россия» – 18,9 млрд, в Россельхозбанке – 4,2 млрд, в Новикомбанке – 2,4 млрд. Прайм

«Уралсиб» покинет Алексей Гонус

Совет директоров банка «Уралсиб» решил с 19 сентября вывести из правления банка зампреда Алексея Гонуса. На этом посту он с 2013 г. курировал корпоративный бизнес. Гонус пока работает в банке, но уже ищет новое место работы, сообщила пресс-служба. Интерфакс

SEC впервые оштрафовала аудитора за близость к клиентам

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала EY на $9,3 млн. Партнеры EY поддерживали излишне близкие отношения с клиентами – публичными компаниями. Отношения старшего партнера EY Грегори Беднара с финансовым директором нью-йоркской компании-клиента были неподобающе дружескими. У другого партнера EY – Памелы Хартфорд – и финансиста другой публичной компании, за аудит которой она отвечала, был роман. Это первый штраф за нарушения подобного рода. Партнеры лично заплатят $45 000 и $25 000. Им запрещено заниматься аудиторской и бухгалтерской деятельностью в отношении публичных компаний в течение трех лет. Оба партнера более не работают в EY. Интерфакс