Акционеры не поделили «Юлмарт»

Совладельцы интернет-ритейлера «Юлмарт» Алексей Никитин и Михаил Васинкевич подали иск в Международный арбитраж Лондона (LCIA) против партнеров по бизнесу – мажоритарных акционеров компании Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, сообщили RNS два источника, осведомленных о подготовке процесса. По их словам, Никитин и Васинкевич в суде требуют обязать партнеров выкупить их доли в компании по определенной цене. «Но ответчики считают, что она выше рынка», – заметил один из собеседников. Костыгин заявил, что не осведомлен о подаче иска со стороны миноритариев. Васинкевич отказался от комментариев, как и представитель «Юлмарта». Связаться с Никитиным не удалось. Весной 2016 г. в интервью «Ведомостям» Костыгин рассказывал о решении Никитина выйти из капитала «Юлмарта». По его словам, тогда у Никитина и Васинкевича оставалось около 30% материнской компании Ulmart Holding. Оба источника сообщили RNS, что сделка завершена: Никитин продал акции структуре Васинкевича. RNS, Ведомости

O1 займет на долги

O1 Properties Limited, подконтрольная бизнесмену Борису Минцу, планирует разместить пятилетние долларовые евробонды более чем на $300 млн, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в банковских кругах и подтвердил человек, близкий к одному из организаторов сделки. Компании нужны деньги на снижение долга, отметил он. Портфель O1 стоимостью $3,8 млрд включает более 10 бизнес-центров в Москве общей площадью свыше 500 000 кв. м. Чистый арендный доход O1 в первом полугодии 2016 г. снизился на 16% год к году до $154 млн, долг на 30 июня составил $2,68 млрд. Ведомости, Интерфакс

J&J станет видеть лучше

Американская Johnson & Johnson (J&J) сообщила о покупке подразделения Abbott Laboratories в сфере технологий и продуктов для офтальмологии – Abbott Medical Optics (АМО) за $4,3 млрд. Сделка будет оплачена наличными и должна быть закрыта в I квартале 2017 г., отмечает J&J. Покупка портфеля AMO позволит расширить лидерство J&J в сфере продукции для офтальмологии, заявил член совета директоров последней Эшли Макэвой. Интерфакс