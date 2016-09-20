Цифры. Тенденции. События

–1,2%

На столько сократилась с 7 по 14 сентября численность зарегистрированных в службах занятости безработных россиян. Сейчас их 892 239, сообщила пресс-служба Минтруда. Но в части регионов – Чувашской Республике, Республике Северная Осетия, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах количество безработных, наоборот, выросло. ТАСС

Уловки работодателя

4% российских работодателей собеседуют соискателей на одну вакансию, а предлагают другую, еще 10% не повышают новичкам зарплату после испытательного срока, выяснила аналитическая служба «Работы.ру», опросив 5000 посетителей сайта. Иногда кандидатам предлагают временно поработать без оформления в штат и с серой зарплатой, но потом так и не трудоустраивают (8%), не платят за уже выполненную работу (9%) и тестовые задания (5%). Ведомости

Роскомнадзору больше не требуется хакер

Роскомнадзор закрыл вакансию программиста с навыками обхода систем компьютерной безопасности, не найдя уникального специалиста, сообщил представитель ведомства. В вакансии, размещенной на Superjob.ru, описывались обязанности специалиста: поиск и извлечение материалов, скрытых в сторонних компьютерах, защита сервера IDS DOS, контроль каналов передачи данных, предотвращение утечки информации и блокировка несанкционированного доступа. Приветствовался также опыт работы в black-hat (использование знаний по IT-безопасности для хищения и порчи данных). РИА Новости