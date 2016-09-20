Статья опубликована в № 4164 от 20.09.2016 под заголовком: «Платону» много не надо

«Платону» много не надо

Не повышать тариф «Платона» предлагает Минэкономразвития. Но сейчас система работает на себя, возражает эксперт
«Платону» много не надо
«Платону» много не надо
М. Стулов / Ведомости

Плату за проезд большегрузов по федеральным трассам (система «Платон») нужно оставить 1,53 руб. за 1 км до 1 января 2019 г., пишет Минэкономразвития в правительство и Минтранс, сообщил «Интерфакс». Представительницы зампреда правительства Аркадия Дворковича и Минэкономразвития отказались от комментариев, в Минтрансе подтвердили получение письма.

Позиция Минэкономразвития сложилась после опроса компаний и ассоциаций производителей, перевозящих продукцию на дальние расстояния, – они жалуются на рост стоимости грузоперевозок: от 0,5% (металлургия) до 20% (ритейл) и 25% («иные сферы»). Нужно не только не повышать тариф, но и подумать о его дифференциации или о корректирующих коэффициентах в зависимости от состояния дороги, интенсивности эксплуатации, наличия объездов и дублеров и временных ограничений движения, пишет Минэкономразвития.

Как работает система «Платон»
Как работает система «Платон»
Что мешает системе оплаты проезда грузовиков

Система «Платон» не оказала существенного влияния на цены, утверждает Росавтодор на основании данных Росстата.

«Платон» работает с 15 ноября 2015 г. С 1 марта тариф хотели повысить с 1,53 до 3,06 руб. за 1 км, но отложили до осени.

При тарифе 3,06 руб. за 1 км сборы должны были составить 40 млрд руб., при 1,53 руб. – 20 млрд, подсчитывал Минтранс. На 15 сентября собрано 13 млрд руб. Плата оператору «Платона» – «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, принадлежит сыну Игорю Ротенбергу и фонду «РТ-инвест») – 10,6 млрд руб. в год. В июле правительство разрешило не платить транспортный налог за грузовики, за которые уплачено в «Платон», это лишило регионы 8,7 млрд руб.

После решения правительства, что те, кто платит в «Платон», могут не платить налог, сборы делятся примерно поровну между обслуживанием системы и регионами и едва компенсируют потери бюджетов последних, сетует директор Института экономики транспорта Михаил Блинкин: система работает вхолостую, тариф надо повышать.

Оставить нынешний тариф можно, пишет Минэкономразвития: опрос показал, что пробег большинства грузовиков превышает 1000 км в месяц, заметно больше расчетного. Министерство предлагает исходить из пробега грузовика в 60 000 км в год.

Если бы пробег всех грузовиков по федеральным трассам превышал 5000 км в месяц, сборы были бы выше в несколько раз, передал через пресс-службу гендиректор РТИТС Александр Советников, но в среднем это менее 1500 км. Средний пробег 400 автомобилей одного из крупнейших строителей нефтепроводов – 505 км, а у крупнейшего ритейлера 1000 грузовиков проезжают по 5000 км. Компаний с большим автопарком и большими пробегами не более 150, замечает Советников, а мелких и средних перевозчиков – тысячи (80% зарегистрированных в системе) и их маршруты только частично проходят по федеральным трассам.

Решение о тарифе примет правительство по итогам работы системы, комментирует представитель Минтранса.

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