Цифры. Тенденции. События

1,7 раза

Во столько ЦБ увеличит совокупный лимит по механизмам поддержки субъектов малого и среднего бизнеса – до 125 млрд руб., сообщил ЦБ. Решение расширит поддержку их кредитования банками. В прошлый раз ЦБ увеличил лимит полгода назад – в середине марта, когда он был выбран. Тогда он был увеличен на 25 млрд с 50 млрд руб. Сейчас по «Программе 6,5%» под поручительство «Корпорации МСП» ЦБ фондирует уполномоченные банки по ставке 6,5% годовых, чтобы они предоставляли специальные льготные кредиты под 11% годовых для малого бизнеса и под 10% годовых – для среднего. Интерфакс

88 000 человек

На столько сократилось число безработных в России в августе 2016 г. по сравнению с июлем и составило 4,3 млн человек (5,2% экономически активного населения), сообщил Росстат. Безработица падает четвертый месяц подряд: в июле она уменьшилась до 5,3%, в июне – до 5,4%, в мае – до 5,6%, в апреле – до 5,9%, после того как в марте впервые с января 2013 г. достигла 6%. Общее число экономически активного населения в августе 2016 г. составило, по предварительным итогам исследования, 77,5 млн человек, или 53% от общей численности населения. Интерфакс

3,8%

На столько выросла просроченная задолженность по кредитам российских компаний в июле 2016 г. по сравнению с июнем, сообщил Росстат. К 1 августа 2016 г., по предварительным данным, она составила 2,5 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. она выросла на 12,3%. Интерфакс