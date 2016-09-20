Вайнзихер остался под арестом

Верховный суд Карелии признал законным арест гендиректора «Т плюса» Бориса Вайнзихера на срок до 6 ноября. Адвокат Вайнзихера просил заменить меру пресечения на домашний арест, в том числе с учетом личных поручительств кинорежиссера Никиты Михалкова и бывшего руководителя администрации президента Александра Волошина. Но судья оставил жалобу без удовлетворения. 15 сентября Верховный суд Коми оставил под стражей и другого фигуранта дела – Евгения Ольховика (арестован до 5 ноября). Интерфакс

UC Rusal обсудит дивиденды

Совет директоров UC Rusal 29 сентября обсудит предложение выплатить акционерам дивиденды, следует из сообщения производителя алюминия. Какая сумма выплат будет обсуждаться, компания не уточнила. По итогам III квартала 2015 г. компания заплатила акционерам $250 млн, это были первые дивиденды с 2009 г. Ведомости

Нефть снова дорожает

Рост цен на нефть ускорился после публикации данных о перебоях с поставками топлива из Ливии и в связи с ожиданием встречи представителей нефтедобывающих стран в Алжире. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась к 18.07 мск на 2,1% до $46,73 за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на бренд WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 2,28% до $44,01 за баррель. Интерфакс

ВЭБ требует с «Северного сияния» больше

ВЭБ увеличил требования к ООО «Нефтяная компания «Северное сияние» (доказанные запасы – 34,9 млн т нефти) с $200 млн до $226 млн, сообщил представитель банка на заседании Арбитражного суда Москвы. Суд пока не решил, соглашаться ли с увеличением размера иска. Долг взыскивается по трем кредитным договорам. Из-за нарушения сроков погашения банк потребовал вернуть деньги досрочно. Интерфакс

«Лукойл» может выйти на рынок удобрений

«Лукойл» изучает возможность выхода на рынок газохимии, в частности производства аммиака и метанола, сообщил старший менеджер отдела стратегического планирования блока нефтепереработки, нефтехимии и газопереработки Егор Ухов. На заводе «Ставролен» «Лукойл» уже построил газоперерабатывающую установку и энергоблок. На втором этапе возможно строительство газохимического завода по производству аммиака и карбамида, третий этап – производство полиэтилена. Интерфакс