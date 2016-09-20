Россия выдвинула на «Оскара» «Рай» Кончаловского

Фильм Андрея Кончаловского «Рай» выдвинут Россией на премию «Оскар», сообщает пресс-служба телеканала «Россия 1» (ВГТРК), при поддержке которого снят фильм. В преддверии всероссийского проката картины, который начнется в феврале, в столичном кинотеатре «Пионер» с 22 по 28 сентября пройдут предпремьерные показы фильма. Действие фильма «Рай» разворачивается во время Второй мировой войны. Главная героиня картины – русская аристократка, эмигрировавшая во Францию, – попадает в немецкий концлагерь за помощь участникам французского сопротивления. Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен и Петер Курт. На 73-м Венецианском кинофестивале, где был представлен «Рай», Андрей Кончаловский получил приз за режиссуру, разделив его с мексиканцем Аматом Эскаланте. Интерфакс

В Мадриде впервые стартовала Неделя российского кино

Киносмотр проходит при поддержке Министерства культуры РФ в рамках года российского кино и перекрестного года туризма Испания – Россия. С 20 по 22 сентября показы проходят по вечерам в одном из самых известных кинотеатров Мадрида – «Сине капитоль», расположенном на главной мадридской улице Гран Виа. Все ленты идут на русском языке с испанскими субтитрами. Представлено шесть картин в разных жанрах. Это эпическая военная драма «Битва за Севастополь» (2015) Сергея Мокрицкого, спортивная драма «Легенда № 17» (2013) Николая Лебедева, комедии «Про любовь» (2015) Анны Меликян и «Без границ» (2015) Карена Оганесяна, Резо Гигинеишвили и Романа Прыгунова, а также ленты «Зеленая карета» (2015) Олега Асадулина и «Класс коррекции» (2014) Ивана Твердовского. Организаторы мероприятия – компании «Фест-фильм» (Россия) и RRM Media Group – Marbella International Russian Film Festival (Испания), посольство РФ в Испании и Российский центр науки и культуры в Мадриде. ТАСС