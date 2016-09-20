Дмитриева надеется на ЦИК

Окружная избирательная комиссия во вторник отказала Оксане Дмитриевой в жалобе на результаты выборов в Юго-Восточном одномандатном округе. С ее жалобой теперь будет разбираться ЦИК

Окружная избирательная комиссия по Юго-Восточному одномандатному избирательному округу (округ № 217) Петербурга утвердила результаты выборов в Госдуму и отклонила жалобу Оксаны Дмитриевой, которая требовала пересчета голосов по нескольким участкам. Мандат депутата Госдумы получил кандидат от «Единой России» Михаил Романов (31%), Оксана Дмитриева, баллотировавшаяся от Партии роста, заняла 2-е место (23%).

Представитель Дмитриевой объяснила, что в ходе выборов во Фрунзенском районе было зафиксировано более 150 нарушений. Основным нарушением стала невыдача протоколов и неоглашение результатов, рассказала Дмитриева «Ведомостям». По ее словам, члены комиссии уходили в другие помещения вместе с бюллетенями и не пускали туда наблюдателей, на некоторых участках в стопке бюллетеней за Романова были обнаружены бюллетени за кандидата от КПРФ Святослава Сокола. Бюллетени с голосами, отданными за нее, оказались в стопках ее однофамильцев, говорит Дмитриева. В том же округе баллотировались еще две Дмитриевых – Оксана Дмитриева от партии «Гражданская сила» (4%) и Олеся Дмитриева от партии «Зеленые» (2%).

Член ЦИК Евгений Шевченко, который присутствовал на заседании комиссии, называет принятое решение сомнительным: комиссии не следовало игнорировать доводы, изложенные в жалобах кандидата, – в частности, можно было затребовать видео с участков и убедиться в правомочности полученных итогов. Их легитимность должна быть стопроцентно подтверждена, настаивает Шевченко. По его словам, ЦИК внимательно изучит ситуацию по 217-му округу при подведении официальных результатов. По закону ЦИК вправе признать итоги голосования недействительными, если нарушения, допущенные при проведении голосования или установлении итогов, не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. После установления итогов голосования вышестоящей комиссией решение нижестоящей комиссии об итогах голосования может быть отменено только судом.

Если Дмитриева не пройдет в Госдуму, она сможет получить мандат депутата петербургского парламента. Ее партия предварительно получает в заксобрании три места – два по партийным спискам и одно досталось Александру Егорову в одномандатном округе.

Романов сказал «Ведомостям», что указанные в жалобе нарушения, по его мнению, незначительны и вряд ли оказали бы влияние на результаты голосования. Дмитриева заметила, что надеется на объективное решение главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Выборы в Госдуму прошли в Петербурге по восьми одномандатным округам. Победителями, по предварительным данным, стали также вице-губернатор Петербурга Игорь Дивинский, депутат заксобрания Виталий Милонов, коммунист Владимир Бортко, депутат Госдумы Сергей Вострецов, депутат заксобрания Евгений Марченко, депутат Госдумы Елена Драпеко и глава ТПП Петербурга Владимир Катенев.