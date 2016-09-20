«Росгосстрах банк» может вывести свои акции на биржу

Акционеры «Росгосстрах банка» рассмотрят вопрос об обращении на Московскую биржу с заявлением о листинге акций, говорится в материалах банка. Во вторник банк также сообщил, что зарегистрировал проспект ценных бумаг в отношении действующих выпусков акций. Уставный капитал «Росгосстрах банка» составляет 2,07 млрд руб. На Московской бирже уже обращаются акции «Росгосстраха». Интерфакс

Банкротство для граждан может вдвое подешеветь

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, снижающий размер пошлины для физических лиц при подаче заявления о банкротстве с 6000 до 300 руб. Действующая редакция Налогового кодекса не предусматривает разницу в размере пошлины для юридических и физических лиц при подаче в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом. Если закон будет одобрен Госдумой в трех чтениях, то он вступит в силу с 1 января 2017 г. Интерфакс