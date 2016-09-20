Пользователи соцсети «В контакте» могут переводить друг другу деньги

Социальная сеть «В контакте» запустила услугу безналичных денежных переводов между пользователями. Деньги можно отправлять в сообщениях, используя банковскую карту, при этом номер карты получателя не нужен, пользователь сам решает, куда зачислить переведенные средства. Сумма перевода может составлять от 100 до 75 000 руб. Переводы осуществляются только в российских рублях. Интерфакс

Ставка 1-го купона облигаций «Почты России» составит 9,35%

ФГУП «Почта России» по итогам сбора заявок инвесторов на 10-летние облигации серии БО-03 размером 5 млрд руб. установило ставку 1-го купона в размере 9,35% годовых, говорится в сообщении компании. Объявлена трехлетняя оферта. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9,65–9,95% годовых. В ходе сбора заявок ориентир трижды снижался. Техническое размещение облигаций намечено на 22 сентября. Организаторы выпуска – банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк и «ВТБ капитал». Интерфакс

Суд отклонил иск НПФ «Благосостояние» в связи с продажей «Связного»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Финансовых инвестиций» (структура входит в НПФ «Благосостояние», является кредитором «Связного») о признании недействительной сделки по продаже 51% головной компании группы «Связной» – кипрской Trellas – структурам North Financial Overseas Corp. Олега Малиса. Производство дела было прекращено в связи с тем, что корпоративные споры рассматривают по месту нахождения юридического лица, сказал судья в ходе заседания. Холдинговая компания Trellas зарегистрирована на Кипре. Интерфакс