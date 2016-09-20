Швейцарские часы теряют популярность

Экспорт швейцарских часов в Россию в августе снизился на 14,1% год к году до 10,7 млн швейцарских франков (9,78 млн евро), сообщила Федерация производителей часов Швейцарии. За восемь месяцев 2016 г. в Россию экспортировано часов на 96,7 млн франков (88,42 млн евро), что на 19% ниже показателя за этот же период 2015 г. Среди основных импортеров швейцарских часов Россия на 20-м месте; крупнейшими в августе стали Гонконг, США, Китай. RNS

Выручка Ozon снизится

Онлайн-ритейлер Ozon.ru скорректировал планы по росту выручки на 2016 г. до 20%, сообщил гендиректор Ozon Group в России Дэнни Перекальски. В начале года компания рассчитывала, что выручка увеличится на 25% вслед за рынком, отметил он, но рост рынка в этом году замедлился до 10%. В 2015 г. товарооборот Ozon.ru вырос на 33% до 15 млрд руб. при росте рынка на 15%, по словам Перекальски. Интерфакс

Муха за спорынью не отвечает

Запрет на поставки египетских овощей не является ответной мерой на отказ Египта закупать российскую пшеницу из-за требования о нулевом содержании спорыньи, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Россельхознадзор с 22 сентября временно ограничит ввоз из Египта овощей и фруктов из-за регулярного обнаружения в них карантинных объектов, в частности речь шла о средиземноморской плодовой мухе. С конца августа власти Египта ввели норму, по которой во ввозимой в страну пшенице не должно быть спорыньи – паразитирующего на злаковых гриба, и отгрузки российской пшеницы крупнейшему покупателю остановились. Интерфакс

У «М.видео» новый коммерческий директор

Крупнейший продавец бытовой техники и электроники «М.видео» объявил о назначении Олега Муравьева, главы департамента «Аудиовидеотехника», коммерческим директором. Он сменил Энрике Фернандеса, занявшего в августе 2016 г. пост главного исполнительного директора «М.видео». Ведомости