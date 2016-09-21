«Уралкалий» завершил обратный выкуп

«Уралкалий» завершил выкуп акций и ГДР, сообщила компания. C 10 по 19 сентября «Уралкалий» выкупил с рынка 0,62% акций. Всего с момента запуска программы выкупа (с 18 мая) «Уралкалий» приобрел 3,35% акций. Таким образом, всего компании принадлежит 54,37% собственных акций. По данным на вторник, в свободном обращении осталось 5,61% акций компании. Это ниже установленной Московской биржей планки для включения ценных бумаг в котировальный список 1-го уровня. Ведомости

Варданян возглавил совет директоров «Соллерса»

Президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян возглавил совет директоров ПАО «Соллерс». Варданян получил статус независимого директора, как и бывший замминистра промышленности и торговли Андрей Дементьев, совладелец группы «Н-транс» Никита Мишин и гендиректор «Ин Блум» Лука Маработтини. Статус экс-гендиректора ныне несуществующего СП «Соллерс-Isuzu» Франца Хильгерта будет определен после 31 октября. Интерфакс

«Квадра» заложила имущество на 20,6 млрд руб.

«Квадра» Михаила Прохорова передаст в залог имущество на сумму 20,58 млрд руб. по кредитному договору, заключенному между энергокомпанией, Газпромбанком и Сбербанком. Речь идет об имущественном комплексе нескольких ТЭЦ – Воронежской ТЭЦ-2, Елецкой и Калужской. Также в залог передается производственное подразделение «Курская ТЭЦ центр». Интерфакс

Сигналы для нефтяного рынка

Мировой рынок нефти будет реагировать на любой сигнал о замораживании добычи, но все будет зависеть от готовности выполнять договоренности, заявил российский вице-премьер Аркадий Дворкович. На 27 сентября в Алжире намечена встреча стран – производителей нефти, на которой, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о возможности замораживания добычи для стабилизации цен. Интерфакс

Из «Жуковского» – в 13 стран

Российские авиакомпании запросили у Минтранса допуски на регулярные полеты из подмосковного аэропорта «Жуковский» в 13 стран мира, следует из материалов Росавиации. Например, «Нордавиа» претендует на разрешения на полеты в Салоники, Барселону, Тбилиси, «ВИМ-авиа» – в Мадрид, Амстердам и Льеж, «Уральские авиалинии» – в Льеж, Тбилиси. Первый регулярный рейс «Жуковский» принял 12 сентября. Интерфакс