Цифры. Тенденции. События

888,9 млн руб.

Составили кассовые сборы российских кинотеатров в первые две недели сентября, следует из данных Movie Research. Это на 13,1% меньше, чем в последнюю неделю августа. Лидером по сборам был мультфильм «Тайная жизнь домашних животных», демонстрация которого в кинотеатрах началась еще в середине августа. На второй неделе сентября показатель сборов сократился до самого низкого за год уровня – 640,1 млн руб., лидировал фильм «Бен-Гур», сборы которого составляли всего 21,9% кассы недели. Ведомости

Музыканты пишут Шувалову

Продюсеры, композиторы и исполнители готовят письмо первому вице-премьеру Игорю Шувалову с просьбой отклонить предложения Минэкономразвития по огосударствлению организаций по коллективному управлению правами, говорится в сообщении Российского авторского союза. Письмо подписали Виктор Дробыш, Игорь Бутман, Стас Намин, Юрий Цейтлин, Владимир Шурочкин. Ранее похожее письмо Шувалову написали сами организации по коллективному управлению и мейджоры – Universal Music, Sony Music, Warner Music. Идея Минэкономразвития – перевести общества по коллективному управлению в форму публично-правовых компаний, подконтрольных государству. Ведомости

ФАС начинает расследование

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) так и не получила уведомление от Google о выполнении предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства, рассказала начальник управления контроля транспорта и связи ФАС Елена Заева. По ее словам, служба начинает административное расследование в отношении Google. Оно заключается в том, что ФАС заново запросит у Google информацию об исполнении предписания, и если не получит ответ, то оштрафует Google на 300 000–500 000 руб. По словам Заевой, расследование может занять около полутора месяцев. Ранее ФАС признала, что Google ущемляет права конкурентов на устройствах Android. Ведомости