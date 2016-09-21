События. Тенденции. Цифры

Новогодний подарок

Правительство внесло в Госдуму законопроект о единовременной выплате пенсионерам в размере 5000 руб. Право на выплату будут иметь граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2016 г. Выплата будет осуществлена в январе 2017 г., но ее порядок определит Минтруд. Средства должны быть начислены независимо от получения пенсионерами других выплат или мер социальной поддержки, говорится в проекте. Расходы на выплату составят 221,7 млрд руб., следует из пояснительной записки. Интерфакс

Дешевое банкротство

Размер пошлины для физических лиц при подаче заявления о банкротстве может быть снижен с 6000 до 300 руб., следует из внесенного в Госдуму правительством законопроекта. Сейчас размер пошлины при подаче в арбитражный суд заявления о признании должника несостоятельным одинаковый для компаний и людей. Законопроект предлагает сохранить пошлину на уровне 6000 руб. для компаний, но снизить до 300 руб. для людей. При одобрении проекта Госдумой новый порядок вступит в силу с 1 января 2017 г. Интерфакс

0,2%

На столько в III квартале может вырасти ВВП относительно II квартала с исключенной сезонностью, заявил зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач, темпы роста экономики будут отставать от среднемирового уровня до 2020 г. К этому же времени на докризисные показатели выйдут реальные доходы населения, говорит Клепач. По данным Росстата, снижение реальных доходов населения в 2014 г. составило 0,7%, в 2015 г. – 4,7%, а за январь – август 2016 г. – 5,8%. В августе 2016 г. падение реальных доходов ускорилось до 8,3% – максимума с декабря 2008 г. Интерфакс