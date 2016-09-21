Цифры. Тенденции. События

«Трансаэро» гасит долги по зарплате

«Трансаэро» полностью погасила просроченную задолженность по зарплате перед своими сотрудниками, сообщила авиакомпания. Ранее «Трансаэро» погасила долги по зарплате перед бывшими сотрудниками, сокращенными 4 марта 2016 г. С ноября 2015 г. по июнь 2016 г. она выплатила более 3,02 млрд руб. После прекращения операционной деятельности компания сократила персонал в 45 раз – с 10 637 до 239 человек. Интерфакс

Москва договорилась с корпорацией МСП

Правительство Москвы и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) заключили соглашение о взаимодействии. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, город содействует развитию инновационного малого бизнеса в технопарках. Зарегистрировано 26 технопарков, где работают 30 000 человек. Гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман сообщил, что корпорация сейчас рассматривает шесть проектов, связанных с технопарками, примерно на 4 млрд руб., которые ведомство готово профинансировать совместно с Москвой. Интерфакс

Шахтерам «Северной» помогут найти работу

Правительство Республики Коми будет контролировать трудоустройство работников аварийной шахты «Северная» и выполнение социальных обязательств собственником предприятия – «Северсталью», а также окажет дополнительную поддержку работникам шахты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства. Речь идет о переподготовке работников и помощи с трудоустройством на другие предприятия Воркуты и Коми. «Северсталь» приняла решение временно законсервировать шахту. В результате аварии, произошедшей на шахте «Северная» в феврале 2016 г., погибли 36 человек, шахта была затоплена. ТАСС