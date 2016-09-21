Статья опубликована в № 4165 от 21.09.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

«Трансаэро» гасит долги по зарплате

«Трансаэро» полностью погасила просроченную задолженность по зарплате перед своими сотрудниками, сообщила авиакомпания. Ранее «Трансаэро» погасила долги по зарплате перед бывшими сотрудниками, сокращенными 4 марта 2016 г. С ноября 2015 г. по июнь 2016 г. она выплатила более 3,02 млрд руб. После прекращения операционной деятельности компания сократила персонал в 45 раз – с 10 637 до 239 человек. Интерфакс

Москва договорилась с корпорацией МСП

Правительство Москвы и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) заключили соглашение о взаимодействии. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, город содействует развитию инновационного малого бизнеса в технопарках. Зарегистрировано 26 технопарков, где работают 30 000 человек. Гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман сообщил, что корпорация сейчас рассматривает шесть проектов, связанных с технопарками, примерно на 4 млрд руб., которые ведомство готово профинансировать совместно с Москвой. Интерфакс

Шахтерам «Северной» помогут найти работу

Правительство Республики Коми будет контролировать трудоустройство работников аварийной шахты «Северная» и выполнение социальных обязательств собственником предприятия – «Северсталью», а также окажет дополнительную поддержку работникам шахты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства. Речь идет о переподготовке работников и помощи с трудоустройством на другие предприятия Воркуты и Коми. «Северсталь» приняла решение временно законсервировать шахту. В результате аварии, произошедшей на шахте «Северная» в феврале 2016 г., погибли 36 человек, шахта была затоплена. ТАСС

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