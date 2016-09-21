Об Энди Уорхоле будет снят фильм

Джаред Лето, который сыграет самого художника, Майкл Де Лука и Теренс Уинтер объединяются в работе над байопиком, посвященным Энди Уорхолу. Фильм получит название «Уорхол», а Лето не только исполнит главную роль, но и возьмется за продюсирование проекта. Картина будет частично основана на книге Виктора Бокриса, вышедшей в 1989 г. Сценарий напишет Теренс Уинтер, в чьем предыдущем сериале «Винил» время от времени мелькала персона Уорхола (икону поп-арта играл Джон Кэмерон Митчелл). Сроки работы над проектом не сообщаются. THR.RU

В Москве пройдет фестиваль авангардной музыки «Длинные руки»

С 11 по 19 октября в Культурном центре «Дом» в Москве в 13-й раз состоится ежегодный фестиваль авангардной музыки «Длинные руки», в котором примут участие музыканты, буто-танцоры, актеры, режиссеры, дизайнеры из Польши, России, Японии, с Украины и из Грузии. На фестивале «Длинные руки» будут представлены фри-джаз, импровизационная и шумовая музыка, джаз-фолк, буто-танец и композиторская музыка. 11 октября в программе фестиваля фолк-опера «Конец еще не конец» Дзюна Кавасаки (Япония) с участием буто-ансамбля «Ая» и других исполнителей. 12 октября Кавасаки выступит на концерте «Импровизации с буто», 18 октября состоится концерт польских аккордеонистов Motion Trio, 19 октября – концерт «Красота или СУМБУРВМЕСТОМУЗЫКИ» с участием саксофониста Юрия Яремчука (Украина), барабанщика Ираклия Санадирадзе (Грузия), гитариста Гурама Мачавариани (Грузия), Льва Гутовского и DJ Fantomas. Кроме того, в дни фестиваля пройдет выставка плакатов студентов группы Николая Штока ВАШГД в Национальном институте дизайна. Фестиваль авангардной музыки «Длинные руки» проходит в Москве с 2004 г. Он посвящен памяти музыкального критика, журналиста, продюсера, создателя лейбла «Длинные Руки Рекордс», одного из основателей и арт-директора культурного центра «Дом» Николая Дмитриева (1965–2004). Colta.ru