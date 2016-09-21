ВТБ заработает 200 млрд руб. в 2019 г.

Прибыль ВТБ в 2019 г. составит 200 млрд руб., следует из интервью президента госбанка Андрея Костина телеканалу CNBC. «К примеру, если в прошлом году наша прибыль была около нуля, в этом году мы ожидаем прибыль на уровне 50 млрд руб., в следующие три года мы ожидаем, что она вырастет до 100 млрд, 150 млрд и более 200 млрд руб., что, по нашим оценкам, довольно реалистичный сценарий», – сказал он. Чистая прибыль ВТБ по МСФО за семь месяцев составила 17,8 млрд руб. Чтобы получить прогнозируемые 50 млрд руб., банку необходимо заработать еще свыше 32 млрд руб. Интерфакс

«Росинкас» станет акционерным обществом

Минфин предлагает преобразовать Российское объединение инкассации ЦБ («Росинкас») в акционерное общество, уведомление о начале разработки поправок в закон «О Центральном банке» размещено на портале проектов нормативно-правовых актов. Существует правовая неопределенность со статусом «Росинкаса», объясняет ведомство. ЦБ законопроект поддерживает, сообщил регулятор. Интерфакс

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях составила 8,72%

Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10, привлекающих наибольший объем средств населения, во второй декаде сентября 2016 г. сохранилась на уровне 8,72% годовых. Такая ставка держится с третьей декады августа – это минимум с мая 2014 г. С начала года она снизилась на 1,38 п. п. Ставка служит ориентиром для рынка: регулятор не рекомендует банкам привлекать вклады по ставке на 3,5 п. п. выше средней максимальной. Банки, превышающие этот уровень, становятся объектом специального внимания ЦБ. Интерфакс