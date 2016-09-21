Европа без роуминга

Еврокомиссия (ЕК) в среду отказалась от идеи ограничить бесплатный роуминг внутри Евросоюза (ЕС) и теперь хочет полностью отменить плату за него. Для этого она предложила меры, которые должны защитить мобильных операторов от недобросовестных абонентов.

В прошлом году Европарламент одобрил законопроект об отмене платы за роуминг внутри союза с 15 июня 2017 г. Но при этом Брюссель поручил ЕК разработать правила, гарантирующие защиту от злоупотреблений, из-за которых операторы могут нести убытки. Например, чтобы гражданин какой-либо из стран ЕС не мог купить sim-карту в другой стране блока, где тарифы ниже, и затем пользоваться ею на родине. Так, мобильная связь в Ирландии в среднем в 6 раз дороже, чем в Латвии, отмечает Financial Times.

Изначально ЕК предлагала позволить европейцам не доплачивать за роуминг в других странах блока в течение 90 дней в году. Комиссия мотивировала это тем, что большинство людей проводят за границей гораздо меньше времени, поэтому для них роуминг фактически будет бесплатным, пишет The Wall Street Journal. Но это предложение подверглось широкой критике, поэтому в начале сентября ЕК отозвала его, и ее председатель Жан-Клод Юнкер поручил разработать другой план. Теперь ЕК заявила, что «для потребителей не должно быть никаких ограничений по срокам и объему использования своих мобильных устройств за границей внутри ЕС».

Падение на порядок С 2007 г., когда ЕК начала регулировать цены на роуминг внутри ЕС, они снизились более чем на 90%, отмечает комиссия.

Брюссель хочет позволить операторам следить за подозрительным использованием роуминга абонентами и в определенных случаях взимать с них плату. Например, под такие критерии попадают клиенты, у которых трафик в роуминге значительно превышает трафик в домашней сети или которые массово покупают и перепродают sim-карты, чтобы ими пользовались за границей. Правда, операторы должны будут сначала предупредить пользователей, а дополнительная плата будет небольшой. Комиссия предлагает, чтобы она не превышала 0,04 евро за минуту разговора, 0,01 евро за sms и 0,0085 евро за 1 Mб мобильного интернета. В случае разногласий абоненты смогут пожаловаться национальному регулятору.

Окончательное решение должно быть принято в декабре 2016 г.

По данным Deloitte, на долю роуминга приходится 5–6% выручки европейских операторов. Так же оценивает долю роуминга в доходах европейских операторов управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев. В случае обнуления тарифов на него в ЕС их доходы от этой услуги снизятся на 25–30%, считает он. Но сокрушительным ударом для европейских операторов это не станет – их общие доходы сократятся на «единицы процентов», прогнозирует Алексеев.

В прошлый раз, когда тарифы на роуминг в Европе снижались, европейские операторы компенсировали выпадающие доходы за счет увеличения тарифов для операторов, работающих за пределами ЕС, вспоминает представитель МТС Дмитрий Солодовников. Операторы ЕС уже предпринимают шаги по повышению цен для неевропейских операторов, замечает представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. Так, по целому ряду стран ЕС тарифы на международное завершение вызова увеличились в разы. Она предполагает, что эта тенденция будет только усиливаться.

Представители «Вымпелкома» и «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) отказались от комментариев.