Урожайный год

Flint Capital совершил первый выход из инвестиции. За год владения долей в сервисе BlazeMeter он получит прибыль в 150%, или $3 млн

Американская софтверная компания CA Technologies покупает израильский BlazeMeter у его акционеров – основателей и инвестфондов Flint Capital, Glilot Capital и YL Ventures. О подписании такого соглашения говорится в материалах CA Technologies, Glilot Capital и YL Ventures, представитель Flint Capital подтвердил «Ведомостям» эту информацию. Сделка будет закрыта до конца года, говорится в сообщении CA Technologies. Структуру владения BlazeMeter и сумму, которую акционеры получат за продажу своих долей, стороны не раскрывают.

Для российского венчурного фонда Flint Capital продажа доли в израильской компании станет первым выходом из инвестиции. Доходность сделки составит около 150% годовых, говорит представитель Flint Capital. По данным Crunchbase, в декабре 2015 г. фонд вложил в компанию $2 млн в виде конвертируемого займа. Представитель фонда подтвердил это. Таким образом, выход совершится спустя примерно год после инвестиции. Исходя из доходности 150% годовых получается, что Flint Capital продаст свою долю за $5 млн, заработав за год около $3 млн прибыли.

Израильский стартап BlazeMeter был основан в 2011 г. и суммарно к моменту продажи получил от инвесторов более $9,7 млн в трех раундах. BlazeMeter предоставляет сервис, позволяющий запускать нагрузочное тестирование мобильных и веб-приложений, сайтов и API (интерфейс для создания приложений) с помощью облачных вычислительных ресурсов и анализировать его результаты. Такое тестирование помогает разработчикам заранее просчитать допустимую нагрузку и максимальное количество пользователей. У компании более 50 000 клиентов. За $99 клиент BlazeMeter может провести 200 тестов в год, в которых могут принять участие до 1000 одновременных пользователей. CA Technologies намерена интегрировать продукт BlazeMeter в собственные решения для повышения эффективности тестирования ПО и более быстрого развертывания приложений и новых версий продуктов, говорится в ее сообщении.

Фонд Flint Capital был сформирован в 2013 г., сейчас его размер составляет $100 млн. Инвесторы фонда – российские предприниматели, говорит представитель Flint Capital. Фонд помогает IT-компаниям из Израиля, Европы и России выходить на рынок США. Размер его инвестиций колеблется от $0,5 млн до $3 млн. Первую инвестицию Flint Capital провел в октябре 2013 г., вложив $1 млн в сервис для поиска исполнителей бытовых услуг youdo.com. С тех пор фонд уже вложил $45 млн в 30 компаний из США, Израиля, Европы и России. Часть из этих инвестиций уже достаточно зрелые и новые выходы не заставят себя долго ждать, обещает управляющий партнер фонда Flint Capital Дмитрий Смирнов.