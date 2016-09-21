Доходы пошли потоком

Крупнейшие звукозаписывающие компании США в первой половине 2016 г. увеличили выручку на 8,1% к уровню годовой давности до $3,4 млрд, следует из данных Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). Это самые высокие темпы роста с конца 1990-х гг., когда музыкальная индустрия получала доходы в основном от продажи CD.

Доходы растут прежде всего благодаря стриминговым (потоковым) сервисам вроде Apple Music и Spotify, говорится в отчете RIAA. Отчисления от таких сервисов выросли за полгода на 57% до $1,6 млрд и составили 47% всей выручки индустрии – против 32% в первой половине 2015 г. Кроме Spotify, Apple Music, Tidal такие выплаты в адрес звукозаписывающих компаний совершают сервисы интернет-радио вроде Pandora, SiriusXM, а также работающие по рекламной модели YouТube, Vevo и частично Spotify (не только продает подписку, но и разрешает слушать музыку бесплатно за рекламу).

Благодаря выходу на рынок новых проектов (Apple Music и Tidal) выручка музыкальной индустрии США только от подписки на стриминговые сервисы (без учета рекламной модели) выросла в первом полугодии на 112% и впервые превысила $1 млрд. А в целом подписка на стриминговые сервисы обеспечила 30% всех доходов индустрии. Количество платных подписок выросло на 101% примерно до 18,3 млн, говорится в отчете. Apple Music начал приносить доходы только в этом году: сервис запустился в июне 2015 г., но первое время давал пользователям возможность слушать музыку бесплатно, напоминает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Бум стриминговых сервисов компенсируется продолжающимся падением продаж CD и числа скачиваний отдельных треков и альбомов, пишет WSJ. Полугодовые продажи CD упали на 16%, альбомов и треков – на 22%, виниловых пластинок – на 6,3%: их доля составила примерно треть от всего рынка музыки на физических носителях.

Чтобы музыкальная индустрия больше зарабатывала в сети, чиновники должны так изменить законодательство, чтобы сайты вроде YouТube не избегали ответственности за пиратский контент, который загружают их пользователи, говорит гендиректор RIAA Кери Шерман. Несмотря на массовое скачивание и прослушивание музыки, она все еще недооценена из-за устаревшего регулирования, уверен он: многие сервисы зарабатывают на музыке миллиарды долларов, а музыкантам платят гроши.

Представитель YouТube сообщил WSJ, что Alphabet (материнская компания Google, владеющего YouТube) за все время работы выплатила музыкальной индустрии $3 млрд. И отчисления растут из года в год, добавил он. Недавно Международная федерация звукозаписывающей индустрии в своем исследовании указала на огромную разницу в размере авторских отчислений, которые платит YouТube, с одной стороны, и сервисы Spotify и Apple Music – с другой: два последних только в 2015 г. заплатили лейблам около $2 млрд.