IKEA ищет курьеров

Крупнейший продавец мебели и товаров для дома в мире шведская IKEA готовится запустить онлайн-продажи в Московском регионе и начала переговоры с операторами доставки. Об этом рассказали «Ведомостям» несколько участников переговоров.

В России компания уже несколько лет тестирует продажи через интернет. Эксперимент начался за Уралом. Первый онлайн-гипермаркет заработал в 2013 г. в Омске, а потом еще примерно в двух десятках городов (Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Тюмень и др.). В начале 2015 г. IKEA объявила, что открыла онлайн-продажи товаров для других крупных городов Сибири и Дальнего Востока.

Затем ритейлер начал понемногу работать с онлайн-заказами на европейской части России и в Екатеринбурге. Но это не полноценный онлайн-магазин, а скорее витрина. Здесь можно составить список покупок, отправить его по электронной почте в IKEA и оплатить выставленный счет в отличие от стандартной для других онлайн-магазинов схемы заказа на сайте с возможностью оплаты сразу.

Но на крупнейший рынок интернет-торговли в стране, рынок Московского региона, IKEA не торопилась. В 2014 г. топ-менеджмент «IKEA в России» говорил, что интернет-продажи в Москве могут заработать в 2016 г., но этого пока не случилось.

О подготовке к запуску онлайн-торговли в Москве знает представитель SPSR Express, но он не смог прокомментировать проект «в силу ограничивающих документов». Другой оператор доставки, компания PickPoint, предварительно уже обсуждал сотрудничество в части доставки мало- и среднегабаритных товаров по России с IKEA, говорила гендиректор PickPoint Надежда Романова. «Текущий статус комментировать мы не вправе. Однако в Москве и области PickPoint располагает возможностью подключить доставку IKEA к 422 постаматам и пунктам выдачи», – добавила она.

Представитель «IKEA в России» отказался комментировать переговоры с операторами доставки. «Мы планируем развитие онлайн-продаж в том числе в Москве, работа в этом направлении ведется», – говорит он. Но конкретные сроки представитель IKEA называть не стал.

У IKEA есть онлайн-продажи в половине стран присутствия – 14 из 28. За последний финансовый год (закончился в августе 2016 г.) выручка от продаж в интернете выросла на 30% до 1,4 млрд евро, несмотря на то что за это время ритейлер не запустил онлайн-продажи ни в одной новой стране, говорил Reuters исполнительный директор IKEA Петер Агнефьель. Вся выручка IKEA выросла за финансовый год на 7% до 34,2 млрд евро.

IKEA не спешит с запуском онлайн-продаж в Московском регионе, так как понимает, что никуда не опаздывает. У нее никто не может увести покупателя, считает партнер Data Insight Федор Вирин. «Логистика – одна из главных сложностей для запуска онлайн-продаж мебели: это сложно, очень дорого, и очень немного игроков, которые умеют работать с таким товаром», – отмечает он. Еще одна проблема для IKEA при продажах онлайн – ее модель рассчитана на заметную долю в покупательской корзине спонтанных покупок, небольших товаров. В интернете сподвигнуть клиента на это намного труднее, рассуждает эксперт.

Помимо контрактов с логистическими компаниями IKEA готовит к запуску онлайн-продаж в Москве и свою инфраструктуру. На конец сентября запланирована церемония начала первого этапа строительства третьей очереди дистрибуторского центра в Есипове, говорил ранее «Ведомостям» гендиректор IKEA Centres Russia Милен Генчев. «В Есипове будет самый большой дистрибуторский центр IKEA в мире. Высотой 48 м, полностью автоматизированный», – описывал он.

По словам представителя IKEA, инвестиции в проект составят около 6 млрд руб. Сейчас объем склада в Есипове составляет 180 000 куб. м, его мощность в результате расширения вырастет вдвое, добавил представитель IKEA. «Расширение дистрибуторского центра позволит нам в том числе в будущем обслуживать онлайн-продажи IKEA, ввод в эксплуатацию третьей очереди склада запланирован на 2018 г.», – говорит собеседник «Ведомостей».

Сейчас по продажам мебели и товаров для дома в интернете в России лидируют Hoff (около 1,6 млрд руб. онлайн-продаж за 2015 г.), «Столплит» (1,31 млрд руб.) и «Трия» (897 млн руб.), оценивает Data Insight.