Цифры. Тенденции. События

Вузы получили 17,5 млрд руб. на лаборатории

Около 17,5 млрд руб. было выделено из федерального бюджета на создание новых научных лабораторий с 2010 г. по программе мегагрантов, сообщил директор департамента науки и технологий Минобрнауки России Сергей Салихов. За шесть лет в России было создано 160 лабораторий, около половины, по словам Салихова, занимаются прикладными исследованиями. Всего до 2020 г. из федерального бюджета планируется выделить 28 млрд руб. Мегагранты выдаются на сумму до 90 млн руб. и на три года. За шесть лет прошло четыре конкурса мегагрантов. Условие – грантополучатель обязан найти дополнительное финансирование для своего проекта в размере 25% от суммы мегагранта или более. ТАСС

33 600 руб. –

такую ежемесячную зарплату в августе 2016 г. предлагали специалистам по управлению персоналом работодатели, это на 0,9% больше, чем годом ранее, по данным «Avito Работа». Зарплатные ожидания соискателей находятся на том же уровне и не превышают 33 200 руб. В прошлом году ожидания были на 8,9% ниже – 30 500 руб. Ведомости

«Яндекс.Такси» забастовок не боится

Агрегатор «Яндекс.Такси» продолжит работу в штатном режиме, несмотря на прошедшую 20 сентября забастовку таксистов, недовольных понижением тарифов компании, сообщила пресс-служба «Яндекс.Такси». «За пять месяцев в полтора раза увеличилось число коротких поездок длительностью до пяти минут, а также в полтора раза увеличилось число заказов на каждого водителя. Это значит, что водители успевали за смену сделать больше заказов, т. е. их доход не уменьшился, а у некоторых даже увеличился», – подчеркнул представитель «Яндекс.Такси». ТАСС

6 млн малых предприятий

будет насчитываться в России к 2018 г., это на 10% больше, чем сейчас, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. По его словам, в течение двух лет также планируется увеличить количество занятых в малом и среднем бизнесе на 2,2 млн до 20 млн человек. Госкомпании расширяют закупки у малых и средних предприятий: с начала года объем заказов превысил 1 трлн руб., а до конца года перевалит за 1,5 трлн руб. В помощь малому бизнесу создается сеть из 230 многофункциональных центров предоставления госуслуг по методу одного окна в городах с населением более 100 000 жителей. В IV квартале 2016 г. министерство внесет в правительство законопроект, освобождающий от ответственности за ведение незаконного предпринимательства, а также устанавливающий налоговые льготы для самозанятых, вышедших из тени. Число тех, кто ведет дело, но не легализуется, по данным Росстата, составляет около 16 млн человек и задача государства – помочь им легализоваться, сообщил Улюкаев. ТАСС.