Новые лица власти

За счет крупной победы на выборах в Госдуму состав фракции «Единой России» не только увеличился до 343 человек (было 238), но и кардинально изменился. Фракция может обновиться на 75%, отметил в понедельник секретарь генсовета партии Сергей Неверов. Значительное обновление, в частности, произойдет за счет победителей выборов в одномандатных округах (их 203 человека). Среди новичков часть мандатов досталась известным на всю страну медийным фигурам. Переход к смешанной системе выборов спровоцировал стремление привлечь знаменитостей у всех партий, в том числе и у «Единой России». Среди них биатлонисты Владимир Драчев (Ленинградская обл.) и Сергей Чепиков (Свердловская обл.), переходящий из Совета Федерации хоккеист Вячеслав Фетисов и космонавт Максим Сураев (оба – Московская обл.), внук писателя Александр Шолохов (Ростовская обл.), телеведущие Оксана Пушкина (Московская обл.) и Петр Толстой (Москва), известный своей борьбой за общественную нравственность бывший петербургский депутат Виталий Милонов.

Другая когорта, отражающая тренд на увеличение представительства регионов, – люди с мест. Это мэр Краснодара Владимир Евланов, Игорь Шубин (бывший мэр Перми), Михаил Кузьмин (бывший мэр Ставрополя), мэр Саратова Олег Грищенко, Иршат Минкин (сити-менеджер Казани), Алексей Изотов (мэр Стерлитамака в Башкирии), Константин Слыщенко (мэр Петропавловска-Камчатского), Зариф Байгускаров (главный судебный пристав Башкирии), Ильдар Бикбаев (руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии). Бикбаев всего за два года сделал большой скачок от руководителя регионального поискового движения до депутата Госдумы, чему он обязан своим участием в выборах главы республики в 2014 г., отмечает собеседник, близкий к руководству региона. «Он был одним из трех формальных конкурентов, участвовал в «легализации» главы республики Рустэма Хамитова, честно отработал номер и в знак благодарности получил шанс поработать в Думе», – отмечает собеседник.

Свежая кровь Из 203 новых депутатов «Единой России», победивших по одномандатным округам, лишь 73 человека избирались ранее в Госдуму. 34 одномандатника – женщины.

Третьей категорией стали известные и крупные бизнесмены. При составлении списков количество бизнесменов с крупным доходом было кратно сокращено по сравнению с 2011 г., что в партии объясняли результатами праймериз, а депутаты (анонимно) – желанием не раздражать крупными капиталами беднеющих избирателей. Однако часть бизнесменов всплыли в округах, среди них Айрат Хайруллин (Татарстан), Андрей Скоч (Белгород), Григорий Аникеев (Владимир), Николай Борцов (Липецк). Из уже действующих думских функционеров в округах победили главы комитетов – Павел Крашенинников (по уголовному законодательству, Свердловская обл.), Павел Завальный (по энергетике, ХМАО), Николай Гончар (по финансовому рынку, Москва), Николай Ковалев (комиссия по контролю за доходами, Орел). Кроме того, прошли председатель Думы предыдущего созыва Сергей Нарышкин (Ленинградская обл.) и секретарь генсовета единороссов Сергей Неверов (Смоленская обл.).

Есть модельные регионы (например, Волгоград), где избравшиеся одномандатники пришли в Думу, уже получив профессиональный политический опыт, а не идут напрямую «от станка» или из больницы, говорит политолог Константин Калачев. «Но есть и те, кто приходит напрямую из профессии», – добавляет он. Победители в одномандатных округах – профессионалы в своих областях, представители самых различных слоев: это и опытные региональные законодатели, учителя, врачи, предприниматели, представители рабочих специальностей, говорит замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина. Их знания и опыт позволили им победить сначала в ходе процедуры предварительного голосования, а потом и на выборах, считает она.

Появление одномандатников усилит представительство региональных интересов, поскольку они больше связаны с территориями, чем федеральные партийные органы или администрация президента, полагает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. «В то же время то, что человек является врачом или спортсменом, не делает его автоматически защитником профессиональных интересов. В первую очередь он защищает интересы губернатора и партии, без одобрения которых не стал бы депутатом», – говорит Голосов.