Пересчета не будет

Центризбирком не будет пересматривать результаты выборов в одномандатных округах, даже если допущенные в ходе голосования и подсчета голосов нарушения вызывают сомнения в достоверности полученных данных. Таков главный итог состоявшегося в четверг заседания, на котором ЦИК рассматривал жалобы кандидатов Оксаны Дмитриевой (баллотировалась от Партии роста по Юго-Восточному округу № 217 Санкт-Петербурга), лидера челябинских эсеров Валерия Гартунга (Коркинский округ № 191 Челябинской обл.) и Натальи Еремейцевой (шла от КПРФ по Щелковскому округу № 127 в Подмосковье). Все требовали пересчета, ссылаясь на «карусели» с открепительными удостоверениями, многочисленные случаи удаления наблюдателей, нарушение процедуры подсчета голосов и переписывание протоколов.

На некоторых участках в стопке бюллетеней за кандидата-единоросса Михаила Романова были обнаружены бюллетени за кандидата от КПРФ Святослава Сокола, рассказывала Дмитриева, а бюллетени с голосами, отданными за нее, оказались в стопках двух ее однофамильцев. Возмущение председателя ЦИК Эллы Памфиловой вызвала и поспешность, с которой окружная комиссия в Петербурге подвела итоги голосования: прямо перед приездом командированного для разбирательства с жалобами члена ЦИК Евгения Шевченко, которому так и не удалось убедить комиссию дезавуировать свое решение и еще раз внимательно проверить доводы, изложенные в жалобах. Даже видеозаписи с участков оказалось невозможно получить, возмущался Шевченко, почему-то они доступны только с 21 сентября. «Родовая травма осталась, в Петербурге так и не произошло переформатирования избиркомов», – вздохнула Памфилова, констатировав «вызывающе циничное применение административного ресурса».

В Челябинске, по словам Гартунга, успешно применили опыт Барвихи – там тоже появились «резиновые» квартиры, где за неделю до выборов прописывалось по 50 человек. Около 2,5% избирателей региона воспользовались открепительными. «Казалось бы, зачем человеку ехать из Советского в Ленинский район в день голосования? – спрашивал Гартунг у Памфиловой, которая незадолго до этого выразила недовольство «истерикой» по поводу открепительных на прошедших выборах. – А им потом открепительный возвращают. У вас есть все основания вскрыть нарушения и провести пересчет. Важно, чтобы люди поверили: депутата избирали они, а не наперсточники».

Голос неволи Самая высокая явка была в сизо, сообщила Элла Памфилова: из 75 180 избирателей, зарегистрированных в учреждениях ФСИН, правом на волеизъявление воспользовались 75 111 человек (99,9%).

За Еремейцеву вступился даже председатель СПЧ Михаил Федотов: она победила на большинстве участков, оснащенных «электронными урнами», отмечается в его письме на имя председателя ЦИК. Но там, где были удалены наблюдатели, кандидат от ЛДПР Сергей Жигарев побеждал с многократным перевесом, на одном из участков – в 114 раз. Федотов также просил рассмотреть вопрос об отмене результатов выборов на участках в подмосковном Королеве, с которых 18 сентября были также удалены наблюдатели. «По сравнению с 2011 г. приемы и поведение избирательных комиссий на местах практически не изменились», – констатирует член мониторинговой группы СПЧ.

ЦИК, однако, решил, что ни по одному из обращений оснований для отмены результатов нет: их может дать только отмена итогов выборов на участках, где в сумме зарегистрировано не менее 25% избирателей округа. В то же время ЦИК обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить жалобы из Санкт-Петербурга, Щелковским округом займется Мособлизбирком, а в Челябинск отправится представитель ЦИК.