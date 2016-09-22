Вынужденная замена

Ключевой думский комитет по конституционному законодательству остается без председателя: единоросс Владимир Плигин, руководивший им три созыва, занимает в своей региональной группе по Санкт-Петербургу лишь пятое место, а из-за низкой явки группа получает всего два мандата. Есть шанс, что премьер Дмитрий Медведев может отдать свой мандат Плигину, но это произойдет в случае, если спикером Госдумы останется Сергей Нарышкин, говорит собеседник в аппарате Думы. У другого кандидата на пост спикера – первого замглавы администрации президента Вячеслава Володина – есть разногласия по стилю работы с Плигиным, поэтому Плигин не сможет остаться, если спикером станет Володин, считает он. С Володиным у Плигина всегда были уважительные и вежливые отношения, не соглашается один из депутатов. Медведев не отдаст мандат Плигину и это уже совершенно точно, знает другой собеседник в аппарате Госдумы. Плигин в среду собирал вещи, говорят сотрудники аппарата.

Трижды депутат Юрист и адвокат Владимир Плигин был впервые избран в Госдуму в 2003 г. и с тех пор бессменно возглавлял комитет по конституционному законодательству. Является соавтором учебника «Управление государственным имуществом».

Несколько человек из аппарата Госдумы отмечают, что на должность председателя этого комитета давно претендует руководитель комитета по безопасности Ирина Яровая («Единая Россия»). «Если Яровая станет руководить таким комитетом, то вторая статья Конституции («Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». – «Ведомости») быстро будет удалена конституционным большинством единороссов», – иронизирует собеседник в аппарате. Возможно, что руководителем сделают другого новичка с юридическим образованием – прокурора Крыма Наталью Поклонскую, но реально работу будет вести заместитель Плигина Дмитрий Вяткин, говорит другой собеседник в Госдуме. Вяткина хотел бы видеть председателем и Володин и это наиболее адекватный вариант, считает еще один человек из Думы. У Плигина были хорошие рабочие отношения с управлением внутренней политики президента и куратором Думы Радием Хабировым, он приходил читать лекции в УВП, что является большим знаком внимания; его непопадание в Думу – часть тренда на избавление от старой команды, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Комитет – ключевой для УВП, его возглавит кто-то из новых депутатов. «Они давно думали, как избавиться от Плигина. Но это непросто, когда человек профессионал», – добавляет он. Яровая и Поклонская вряд ли возглавят этот комитет – у первой есть своя тема, у второй не хватает навыков, говорит другой близкий к Кремлю собеседник. Новым руководителем станет кто-то из опытных депутатов, уверен он. Вяткин и пресс-секретарь Яровой от комментариев отказались. Плигин не ответил на звонки «Ведомостей», с Поклонской связаться не удалось.

Плигин изначально был на проходном месте, но никто не ожидал такой низкой явки, теперь единороссы должны решить, как изыскать ему мандат, говорит зампред комитета, не переизбравшийся в Думу, эсер Александр Агеев. Если не найдут способ оставить его с мандатом, руководителем станет Вяткин, считает Агеев. Плигин – профессионал, хоть и защищал негодную политическую линию, на комитете должен быть кто-то соответствующего уровня, замечает член комитета Вадим Соловьев (КПРФ) (тоже не переизбран). «Плигин из старой команды единороссов, интеллигентный и умный, конечно, ему не место в Думе с Виталием Милоновым. Даже для таких встроенных во власть депутатов становится все теснее и теснее», – говорит член комитета Дмитрий Гудков, также не получивший мандата.