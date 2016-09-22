Теледебаты не помогли

Более половины россиян (57%) не видели предвыборных теледебатов и лишь 18% признались, что эти дебаты могут оказать существенное влияние на их решение о том, за кого голосовать. Таковы результаты опроса «Левада-центра», проведенного за неделю до выборов в Госдуму. Убедительнее всего на дебатах, по мнению респондентов, выступили представители «Единой России» и ЛДПР (их назвали по 38% от тех, кто видел дебаты). В 2011 г. по этому параметру уверенно лидировала ЛДПР – 52% положительных оценок против 33% у единороссов. Традиционно больше всего россиянам запомнились речи Владимира Жириновского, но 12% респондентов отметили выступления премьера Дмитрия Медведева, а 6% – президента Владимира Путина, которые в дебатах не участвовали.

Для многих дебаты – важный источник информации о кандидатах, но в этой кампании число тех, кто за ними следил, существенно уменьшилось по сравнению с 2007 и 2011 гг., говорит замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин: «Такое же снижение интереса и к другим параметрам кампании и намерению голосовать. Но нельзя говорить, что дебаты прошли незаметно. Просто кампания была короче и интерес к ней не успел развиться, поскольку летом интерес к политике падает». К тому же на этот раз думская кампания в отличие от 2011 г. не рассматривалась как пролог к президентским выборам, отмечает социолог. Зато доля тех, на чей выбор повлияли дебаты, сейчас выше, чем в 2011 г., что довольно важно, говорит Гражданкин: «Влияние дебатов не связано напрямую с интересом к выборам в целом. Сейчас интерес к выборам существенно ниже, но влияние дебатов на электоральные предпочтения выше». А поскольку агиткампания была более вялой, то дебаты заняли большую долю в объеме информации о кандидатах, хотя помогло это в основном парламентским партиям, считает социолог.

Дебаты – зачастую отвратительное зрелище, а манеры презентации кандидатов от малых партий не только не привлекли к ним голоса, но и оттолкнули избирателей, уверен политолог Константин Калачев. По его мнению, дебаты не вызывали у людей положительных эмоций – там были «нераскрученные малоизвестные участники», которые не привлекают аудиторию, а формат и тема тоже были неинтересны. «Здесь уместно сравнение с антрепризой: площадка, продюсер, режиссер, пьеса и актеры есть – но последние два элемента не соответствуют интересам аудитории. Люди либо включают телевизор сознательно и заранее ради тех, кто им интересен, либо, увидев что-то ранее незнакомое, но очень интересное, ищут это снова – здесь не было ни того ни другого», – резюмирует Калачев.