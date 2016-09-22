Статья опубликована в № 4166 от 22.09.2016 под заголовком: Теледебаты не помогли

Теледебаты не помогли

Предвыборные теледебаты не оказали большого влияния на выбор избирателей 18 сентября, выяснили социологи
Предвыборные теледебаты не оказали большого влияния на выбор избирателей
Предвыборные теледебаты не оказали большого влияния на выбор избирателей
Игорь Зарембо / РИА Новости

Более половины россиян (57%) не видели предвыборных теледебатов и лишь 18% признались, что эти дебаты могут оказать существенное влияние на их решение о том, за кого голосовать. Таковы результаты опроса «Левада-центра», проведенного за неделю до выборов в Госдуму. Убедительнее всего на дебатах, по мнению респондентов, выступили представители «Единой России» и ЛДПР (их назвали по 38% от тех, кто видел дебаты). В 2011 г. по этому параметру уверенно лидировала ЛДПР – 52% положительных оценок против 33% у единороссов. Традиционно больше всего россиянам запомнились речи Владимира Жириновского, но 12% респондентов отметили выступления премьера Дмитрия Медведева, а 6% – президента Владимира Путина, которые в дебатах не участвовали.

VIP-избиратели
Политики и общественные деятели на избирательных участках

Для многих дебаты – важный источник информации о кандидатах, но в этой кампании число тех, кто за ними следил, существенно уменьшилось по сравнению с 2007 и 2011 гг., говорит замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин: «Такое же снижение интереса и к другим параметрам кампании и намерению голосовать. Но нельзя говорить, что дебаты прошли незаметно. Просто кампания была короче и интерес к ней не успел развиться, поскольку летом интерес к политике падает». К тому же на этот раз думская кампания в отличие от 2011 г. не рассматривалась как пролог к президентским выборам, отмечает социолог. Зато доля тех, на чей выбор повлияли дебаты, сейчас выше, чем в 2011 г., что довольно важно, говорит Гражданкин: «Влияние дебатов не связано напрямую с интересом к выборам в целом. Сейчас интерес к выборам существенно ниже, но влияние дебатов на электоральные предпочтения выше». А поскольку агиткампания была более вялой, то дебаты заняли большую долю в объеме информации о кандидатах, хотя помогло это в основном парламентским партиям, считает социолог.

Дебаты – зачастую отвратительное зрелище, а манеры презентации кандидатов от малых партий не только не привлекли к ним голоса, но и оттолкнули избирателей, уверен политолог Константин Калачев. По его мнению, дебаты не вызывали у людей положительных эмоций – там были «нераскрученные малоизвестные участники», которые не привлекают аудиторию, а формат и тема тоже были неинтересны. «Здесь уместно сравнение с антрепризой: площадка, продюсер, режиссер, пьеса и актеры есть – но последние два элемента не соответствуют интересам аудитории. Люди либо включают телевизор сознательно и заранее ради тех, кто им интересен, либо, увидев что-то ранее незнакомое, но очень интересное, ищут это снова – здесь не было ни того ни другого», – резюмирует Калачев.

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