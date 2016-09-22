Статья опубликована в № 4166 от 22.09.2016 под заголовком: Слова

Сергей Шойгу

«Для наращивания боевых возможностей в группировке планируем включить в ее состав авианосную группу с крейсером «Адмирал Кузнецов».

Министр обороны сообщил, что российский авианосец, впервые оснащенный самолетами с повышенными ударными возможностями, идет к берегам Сирии. («Ведомости»)

Владимир Маркин

«На прошлой неделе в силу каких-то обстоятельств произошла утечка о моем уходе. После этого я услышал о себе много нового, интересного».

Официальный представитель Следственного комитета России впервые подтвердил, что подал рапорт об отставке по собственному желанию. («Интерфакс»)

Игорь Трунов

«Я был готов к такому решению. <...> Я думаю, что это системное решение: то ли мне боком «Домодедово» выходит, то ли еще что-то».

Адвокат потерпевших в деле о теракте в аэропорту «Домодедово» лишен адвокатского статуса «за нарушение профессиональной этики». (ТАСС)