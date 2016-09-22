Цифры. Тенденции. События

0,1%

На столько выросли потребительские цены с 13 по 19 сентября, сообщил Росстат. Предыдущие три недели инфляция была нулевой, четырьмя неделями ранее – 0,1%. Со 2 по 8 августа и с 26 июля по 1 августа цены снижались по 0,1%. С начала 2016 г. цены к 19 сентября повысились на 4%, годовая инфляция замедлилась до 6,5% с 6,6% на предыдущей неделе и 6,9% на конец августа. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в сентябре в 0,2–0,3%, а по итогам 2016 г. – 5,7–5,8%. Прогноз ЦБ – 5,5–6%. Интерфакс

Два года без налогов

Самозанятых граждан необходимо на два года освободить от уплаты налогов и обязательных взносов, заявил президент Владимир Путин. С премьером Дмитрием Медведевым он уже это обсудил, сказал Путин: «И, конечно, следует исключить любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством». Интерфакс

$400 млн

Такая сумма (10,5 млрд грн) от специальной конфискации средств бывших высокопоставленных чиновников заложена в проект бюджета Украины на 2017 г., заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Общая их сумма – около $1,5 млрд (40 млрд грн). Интерфакс

Небесплатное жилье

Министерство строительства и ЖКХ предлагает отказаться от приватизации социального жилья для всего населения, кроме детей-сирот, заявил замминистра Олег Бетин. По его словам, законопроект направлен в Минэкономразвития. Интерфакс

Рейтингу не до инвестиций

Standard & Poor’s (S&P) не ожидает возврата рейтинга России на инвестиционный уровень в ближайшие один-два года, сообщает агентство со ссылкой на старшего директора S&P Global Ratings Кристиана Эстерса.

«Такое развитие событий полностью не исключено. Все будет зависеть от цен нефти, санкций и других факторов», – цитирует Bloomberg Эстерса. S&P повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России с «негативного» до «стабильного», подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на спекулятивном уровне ВВ+. ТАСС