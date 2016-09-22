Компания недели: «Мортон»

Предстоящая покупка крупнейшей в Московском регионе строительной компании «Мортон» совладельцем группы ПИК Сергеем Гордеевым стала для российского рынка жилой недвижимости главной новостью этого года, если не века. Хотя покупателем станет не сама ПИК, а ее основной акционер, рынок воспринял это событие по-своему: третья по вводу жилья в России компания купила первую (данные агентства Infoline по итогам 2015 г.), и теперь в Московском регионе появится мегастроитель, который сможет ежегодно возводить не менее 1,5 млн кв. м жилья. Это почти в 2 раза больше, чем у ближайшего конкурента – № 2 по вводу жилья в 2015 г. – группы ЛСР, и примерно столько, сколько ввели в прошлом году «СУ-155», «Эталон», «Главмосстрой», МИЦ и «А101 девелопмент», вместе взятые. Гордеев утверждает, что не планирует объединять ПИК с «Мортоном», но большинство участников рынка уверены, что это всего лишь вопрос времени.

Строительный рынок Московского региона, а особенно сегмент массового жилья, в последние годы стремительно меняется. Компании, которые еще 5–10 лет назад играли первую скрипку, постепенно сдают позиции, а то и вовсе выходят из бизнеса, уступая место новому поколению. К примеру, место Елены Батуриной и Вадима Мошковича заняла группа «Бин» семьи Гуцериевых (теперь «Сафмар»), которая до покупки «Интеко» и «А101 девелопмента» массовым жильем не занималась. В «СУ-155» начата процедура банкротства, ее объекты будет достраивать структура банка «Российский капитал». Сменился собственник и еще у одного гиганта московского строительного рынка: ДСК-1 стал частью ФСК «Лидер». Да и сама группа ПИК за последние годы дважды переходила из рук в руки. Сначала Сулейман Керимов приобрел акции группы у Юрия Жукова и Кирилла Писарева, а затем продал их Гордееву и Александру Мамуту, до того новичкам на рынке массового жилищного строительства.

Не всегда старые элиты сменяются новыми добровольно. Кого-то, например «СУ-155», подкосил финансовый кризис, а кто-то оказался вынужден выйти из бизнеса вследствие смены политических элит. Продажа «Интеко» Батуриной удивительным образом совпала с отставкой ее мужа Юрия Лужкова с поста мэра Москвы. Вадим Мошкович долгое время не мог добиться от новых столичных властей согласования на проекты в Коммунарке, где предприниматель планировал построить целый город с 20 млн кв. м жилья. Зато новый владелец «А101 девелопмента» – группа «Сафмар» без особых хлопот получила разрешение на возведение там 2,2 млн кв. м недвижимости.

С чем связана продажа «Мортона», пока не ясно. Слухи о финансовых трудностях компании ходят давно (долг более чем в 20 млрд руб. мог дать о себе знать), но и ее представители, и ее будущий новый владелец их усердно опровергают, ссылаясь на хорошие финансовые показатели. Однако если это так, то о низких ценах на квартиры, которыми славился «Мортон» при своем основателе Александре Ручьеве, можно забыть.