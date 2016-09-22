От редакции: Сирия как Донбасс

Серия инцидентов в Сирии, прекращение перемирия, перепалка между Москвой и Вашингтоном отражают патовую ситуацию, сложившуюся вокруг урегулирования сирийского конфликта. Похоже, что два гаранта не очень-то могут гарантировать соблюдение договоренностей, поскольку не контролируют не только своих союзников, но и сами себя.

Соглашение о прекращении огня, достигнутое 12 сентября на переговорах между Сергеем Лавровым и Джоном Керри, оказалось недолговечным (как и февральское). После «дружественного огня» американских ВВС по подразделениям сирийской армии, сражавшихся с отрядами запрещенного в России «Исламского государства» под Дейр-аз-Зором (США сразу же признали ошибку), официальные российские СМИ обвинили американцев в помощи террористам. В понедельник сирийское правительство заявило о прекращении перемирия. И в тот же день в пригороде Алеппо была расстреляна гуманитарная колонна ООН. США считают, что это сделали российские или сирийские самолеты (больше никто не летал), российское Минобороны выступило в традиционном жанре «мы не стреляли, но в колонне кто-то вез миномет». Сергей Лавров в среду заявил, что сирийская авиация не могла этого сделать, поскольку не способна летать ночью. Джим Керри на заседании СБ ООН по Сирии предположил, что стороны находятся «в параллельных вселенных».

У эксперта по международным отношениям Владимира Фролова создается впечатление, что российский МИД и Минобороны действуют несогласованно: дипломаты стремятся достичь политического урегулирования, военные – нанести максимальные потери оппозиции, Кремль при этом колеблется. США, в свою очередь, не всегда могут контролировать своих сторонников в Сирии. По мнению востоковеда Леонида Исаева, это позволяет Асаду и региональным державам играть на противоречиях между Россией и США и использовать их в своих целях. Президенту Сирии и его окружению длительное перемирие было невыгодно из-за того, что вслед за ним должны были последовать переговоры о создании переходного правительства и подготовка новой Конституции.

Понятно, что в Сирии трудно что-то контролировать из-за большого числа участников конфликта, однако договорившиеся партнеры могут хотя бы изображать совместную позицию. Поведение Москвы в Сирии уже выглядит похожим на ее поведение в Донбассе. А ведь вроде бы мы получили, что хотели: возвращение в международную политику, переговоры «один на один» с Вашингтоном, выгодное соглашение по Сирии. Но – то ли у нас нет стратегических целей в Сирии, то ли мы не можем обеспечивать собственные гарантии. А репутацию непредсказуемого игрока, с которым трудно иметь дело, подтверждаем с успехом.