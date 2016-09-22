Вступивший в силу год назад закон о локализации персональных данных работает через пень-колоду

Статья опубликована в № 4166 от 22.09.2016 под заголовком: От редакции: Рынок фильтров

Государственно-частное партнерство по контролю за рунетом развивается неплохими темпами. Не успел «Ростех» заявить о своей готовности стать единым оператором хранения данных по закону Яровой, как некие новые лоббисты стали будировать тему дешифровки интернет-трафика в режиме онлайн – мол, хранить огромное количество данных бессмысленно. Как пишет «Коммерсантъ», соответствующий «набор технических решений» ФСБ обсуждает с Минпромторгом и Минсвязи.

Сама по себе это не новость, задача дешифровки трафика тоже ставится законом Яровой. Варианты такой дешифровки также уже проговаривались: технология MitM (установка оборудования, которое позволяет встраиваться между пользователем и сервером-адресатом), анализ трафика по технологии глубокой фильтрации (DPI). Участники рынка вполне могут предположить, какие компании могут быть заинтересованы в таких заказах.

Логика эффективности – дескать, хранение бессмысленно, а дешифровка онлайн нужна ФСБ для реальной слежки за террористами – тут не работает. Похожие аргументы ведь никак не повлияли на принятие закона Яровой.

Собственно, и MitM не является, по словам экспертов, выходом для ФСБ. С одной стороны, эта технология подрывает работу интернет-сервисов, чувствительных к сохранению конфиденциальности клиента (интернет-банкинг, крупные иностранные сервисы, заботящиеся о своей репутации), и поэтому будет иметь проблемы с внедрением. С другой стороны, при желании она может быть легко обойдена.

Что-то похожее мы видим и с другими ограничениями для рунета. Вступивший в силу год назад закон о локализации персональных данных работает через пень-колоду.

Он ударил по небольшим российским компаниям, но заставить интернет-гигантов перенести серверы в Россию не получается (Роскомнадзор в этом году не планирует проверять соблюдение закона компаниями Google, Facebook и Twitter). Способы обхода блокировок Роскомнадзора совершенствуются на глазах – на днях новую версию браузера с бесплатной поддержкой VPN выпустила компания Opera.

То есть у контроля за интернетом есть технические ограничения. Если исходить из версии о бизнес-лоббистах каждого такого решения – должны быть ограничения бюджетные и аппаратные (тут даже можно говорить о конкуренции, правда, это не та конкуренция, которая ведет к удешевлению продукта).

Нет только ограничений со стороны Конституции или прав человека. Советник президента по интернету Герман Клименко, например, считает, что «государство имеет право доступа к данным граждан», вопрос только в «процедурном» оформлении и «стоимости ресурса» («если государство вдруг захочет – то мощности либо покупаются, либо арендуются», цитата по ТАСС).

Ну а стоимость ресурса можно понимать по-разному.