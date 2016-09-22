«Кофе хауз» растворяется

На Невском проспекте, 69 и 130, закрылись кофейни «Кофе хауз», обнаружил корреспондент «Ведомостей». В центральных районах действительно уменьшилось количество кофеен этой сети, освободившиеся площади предлагают в аренду другим игрокам, отмечает топ-менеджер одного из конкурентов. Владельцы помещения на Невском проспекте, 69, уже нашли нового арендатора, там идет ремонт, знает вице-президент АРИН Екатерина Лапина.

Кроме кофеен «Кофе хауза» на Невском проспекте закрылись точки сети на Садовой улице, 1-й Красноармейской, Новаторов, а также предлагается в аренду помещение сети на площади Льва Толстого, знает руководитель направления стрит-ритейла JLL в Петербурге Юлия Корчемная. По ее словам, в одних случаях это является оптимизацией сети, закрытием менее эффективных точек, в других – следствием объединения сетей «Кофе хауза» и «Шоколадницы» и пересмотром портфеля площадок под влиянием этого слияния. Одна «Шоколадница» закрылась на Владимирском проспекте, но другая открылась на Каменностровском проспекте, продолжает Корчемная. В сети «Кофе хауз» 63 заведения в Петербурге, у «Шоколадницы» – 25, следует из информации на сайте компании. В Colliers International не слышали об открытии кофеен этих брендов в этом году, хотя компания ведет статистику по открытиям в общепите, говорит представитель консультанта. Представители сетей на запрос «Ведомостей» не ответили.

Сувенир с Невского Доля вакантных площадей на основной части Невского проспекта (до пл. Восстания) в первом полугодии составила 1,8%, хотя еще в I квартале этот показатель находился на уровне 5%, отмечает Корчемная. По ее словам, Невский проспект остается главным торговым коридором Петербурга, пользуется спросом со стороны заведений общепита, в том числе зарубежных брендов, сувенирных магазинов, магазинов косметики. Обсуждаемые при аренде наиболее ликвидных помещений ставки доходили до уровня 14 500 руб. за 1 кв. м в месяц, однако основные переговоры все же ведутся в диапазоне 9000–10 000 руб. за 1 кв. м в месяц, рассказывает Просенков. В условиях стабильного спроса и небольшого объема вакантных площадей собственники помещений на Невском проспекте постепенно повышают арендные ставки и заменяют арендаторов, не готовых поддерживать новый уровень арендных платежей, говорит Корчемная.

Инвестиции в открытие одной кофейни «Кофе хауз» могли составлять от $200 000 до $500 000 в зависимости от состояния помещения и площади, оценивает исполнительный директор Restcon Андрей Петраков.

У кофеен «Кофе хауз» устаревший формат, а ценник остается достаточно высоким, точки нуждаются в обновлении, считает руководитель департамента стрит-ритейла Colliers International в Петербурге Александр Просенков. Концепция «Кофе хауза» еще жизнеспособна, но нужно повышать эффективность управления, так как обслуживание медленное, полагает Петраков.

«Шоколадница» и «Кофе хауз» в некоторых местах расположены дверь в дверь, конечно, происходит каннибализация трафика и возникают лишние расходы, говорит Петраков. Концепция «Шоколадницы» успешнее, поэтому возможен вариант ребрендирования «Кофе хауза» или переформатирования его в кофейню быстрого обслуживания, рассуждает он. Расцвет «Кофе хауза» пришелся на время, когда в Петербург еще не пришли такие сильные игроки, как Starbucks и CoffeeShop Company, напоминает Просенков.

В сегменте кофеен очень сильная конкуренция, продолжают развиваться сетевые операторы и появляются новые игроки, утверждает он. Открываются кофейни CoffeeShop Company, Time for Сoffee, «Правила кофе», «Радости», Кофелософия, Jezve, «Тчк», «Латтерия», Mad Espresso Team, Sister’s Coffee Point, Saint Espresso, перечисляет Просенков.

Сеть CoffeeShop Company в течение года не закрывала кофейни, а только проводила релокации объектов, объясняет представитель сети Анна Арановская. По ее словам, к примеру, в «Галерее» CoffeeShop перебрался на первый этаж, а кофейня с Московского проспекта, 165, переедет в ТЦ «Пассаж». Кроме того, до конца года планируется открытие еще одной кофейни в центре Петербурга, а также в Кемерове, Архангельске, Иркутске и Москве, добавляет она.

Кофейный сегмент просел вместе с остальными, но сейчас рынок стабилизировался, хотя никто не знает, что будет дальше с общепитом – доходы населения продолжают падать, скептичен Петраков. Средний чек в сети CoffeeShop увеличился на 8%, это связано с вводом новой системы лояльности, которая больше вовлекает гостей, говорит Арановская. Оборот общественного питания в Петербурге вырос за январь – август на 7,4% до 41,7 млрд руб., следует из данных Петростата.