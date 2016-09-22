ЦИК отменил итоги выборов по двум участкам в Петербурге

Отменены итоги выборов на девяти избирательных участках в России, в том числе на двух участках в Петербурге, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, на участке № 2269 (Боткинская больница) было выявлено нарушение при проведении голосования и установлении его итогов, на участке № 1353 (общежитие Университета ИТМО) – нарушение, не позволяющее с достоверностью проследить результаты волеизъявления избирателей. По данным ГАС «Выборы», на участке № 2269 проголосовало 172 человека, 55,23% из них – за «Единую Россию». На участке № 1353 на выборах в заксобрание проголосовал 121 человек, из которых 29,75% – за «Справедливую Россию», 25,62% – за «Единую Россию». На выборах в заксобрание по одномандатному округу приняло участие 35 человек, победила Людмила Пушкарева от «Справедливой России», за нее проголосовало 57,14% (20 человек). По словам Памфиловой, количество участков, где могут отменить итоги выборов, может увеличиться, цитирует ее «Интерфакс». Ведомости

Ford Sollers замещает компоненты

Завод Ford Sollers во Всеволожске приступил к сварке компонентов моторного отсека и порогов для модели Ford Kuga (модель собирают в Елабуге), а также подсборок для Ford Focus (выпускают во Всеволожске), следует из сообщения компании. Это позволит дополнительно загрузить мощности на заводе во Всеволожске и заместить импорт этих компонентов из Испании и Германии. Для проекта в цехе сварки предприятия было установлено новое оборудование и спроектирована специальная сварочная оснастка. Локализация производства автомобилей Ford на конец 2015 г. составляла 50%, производства двигателей – 45%. Ведомости